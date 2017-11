Política

Publicada el 21/11/2017 - 13:42 HS

Detienen a tres ex funcionarios de Gabino Cué

Entre los aprehendidos destaca Carlos Moreno Alcántara, ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra); suman cuatro ex secretarios del ex gobernador detenidos este año