Deuda pública incrementó con Peña; ahora, cada mexicano debe 66 mil pesos

México.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que la deuda pública incrementó, de manera considerable, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La cifra, al inicio del sexenio del priista (2012) era de 37,837 pesos por cada mexicano, sin embargo al cierre de su mandato la deuda pública cerró en 66 mil pesos por cada uno.

A través de Twitter el IMCO detalló más información.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, 66 mil pesos por persona.

#DeudaPública: Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, 66 mil pesos por persona.#CuentaPública https://t.co/JS5kki5IXK pic.twitter.com/MsqiMFlO90 — IMCO (@imcomx) May 15, 2019

A través de un boletín se reveló que el Instituto Mexicano para la Competitividad estudió la Cuenta Pública del Gobierno federal 2013-2018, esto es, cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido. El análisis concluye que en seis años, el entonces presidente Enrique Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

En el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. No existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.