Devolverá la prosperidad a Nuevo León, dice Adrián de la Garza al iniciar carrera por la gubernatura

Nuevo León.- Al iniciar su campaña por la gubernatura, Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, refirió que los nuevoleoneses están ante uno de los retos más importantes para el futuro el estado, por lo que se comprometió a estar cerca de ellos, proponiendo y trabajando para que la entidad vuelva a ser próspera.

“Voy a luchar fuertemente en beneficio de cada uno de los nuevoleoneses, todas sus voces serán escuchadas y cuando ganemos, Nuevo León será un lugar del que todos nos sentiremos orgullosos”, refrendó en una conferencia que ofreció a los medios durante la madrugada de este viernes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Va en contra de la violencia de género

Leer más: Postulan en Puerto Morelos, Quintana Roo, a esposa de candidato asesinado

Ya por la mañana, el alcalde reelecto en Monterrey, pero con licencia, reconoció que Nuevo León es uno de los estados donde las mujeres sufren más violencia, por lo que adelantó que cuando sea gobernador esto se acabará.

Recordó que las mujeres “son el pilar de nuestras familias” y se comprometió a trabajar con fuerza para desarrollar los mejores programas en beneficio de todas: “Lo haré con la misma firmeza con que resolví la peor crisis de inseguridad cuando fui Procurador”, aseguró.

Adrián Emilio de la Garza asegura que algo que une a todos los nuevoleoneses es el futuro común y refirió que “hay momentos que son decisivos en la historia y este lo es. Quizá dentro de 50 años no estaré aquí, pero quedará mi huella y la de millones de ciudadanos que no permitiremos que las decisiones de nuestro estado se tomen en la Ciudad de México".

Insistió en un llamado a “no entregar nuestra historia y sacrificio en manos ajenas, no hoy ni nunca. Nací, crecí y me forjé en Nuevo León. Les doy mi palabra que el orden, el respeto y los valores con los que me crie, serán motivo de orgullo de nuestro gobierno.

¿Quién es Adrián Emilio de la Garza Santos?

Nacido en Monterrey el 17 de septiembre de 1971, Adrián Emilio de la Garza Santos es un abogado y político mexicano que ha sido alcalde Monterrey por dos periodos consecutivos, luego de llevar a la capital en 2015 y reelegirse en 2018.

Leer más: Acusan a Maru Campos de cobrar sobornos a empresarios de Chihuahua

Graduado en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde además estudió una maestría en Ciencias Penales, Adrián fue Procurador de Justicia del estado de 2011 a 2015, año en que dejó el cargo para buscar la alcaldía de Monterrey.

Es hijo de Filiberto de la Garza de la Garza, quien fue Procurador General de Justicia de Nuevo León de 1977 a 1979.