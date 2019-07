Javier Duarte que se entregó para cumplir pacto (VIDEO)

México.- "No me detuvieron, me estoy entregando", dice el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en un fragmento de la grabación de un video que fue presentado la noche del pasado lunes [ayer], en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias.

Además Duarte revela que se entregó para cumplir un supuesto pacto con las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de que dejaran de actuar en contra de sus familiares.

En el VIDEO, mismo que tiene una duración mayor de dos minutos, Duarte dice que está haciendo la grabación en La Laguna de Atitlán, en Guatemala, el 15 de abril de 2017, justo el día en que las autoridades mexicanas informaron sobre su captura.

No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia.

“Me entrego, precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos, y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno”.

Javier Duarte cumple una condena de nueve años de cárcel por corrupción.

En una entrevista telefónica con la emisora Radio Fórmula (ventilada el 9 de julio), el ex gobernador aseguró contar "con información valiosa y detallada en contra de diversos funcionarios de la anterior administración, que podría ser de utilidad para la integración de las investigaciones" que pudieran estar llevándose a cabo.

Durante la entrevista, Duarte dijo estar dispuesto a declarar como un "deber ciudadano (porque) al tener conocimiento de una situación que no es correcta, constitutiva de un delito, uno tiene que aportar".

Sin querer adelantar qué delitos serían y a qué ex funcionarios involucra su información, señaló que se trata de acciones en las que él participó "en la interacción con el Gobierno federal".

No puedo decir que fui obligado, pero políticamente sabemos que existe un jefe, el jefe de las instituciones", añadió, en referencia a Peña Nieto.

Por otro lado, Duarte dijo haber sido víctima de una "extorsión" en la que fue obligado a entregarse a las autoridades a cambio de que permitieran a su familia irse del país. "Es como un secuestro: pagas o te matan a un familiar", sostuvo.