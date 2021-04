Dicen que la tercera es la vencida, yo espero que sí: Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- El candidato Rubén Rocha Moya, de Morena y el PAS a la gubernatura de Sinaloa, espera que esta, su tercera participación por el máximo cargo electoral del estado, sea la vencida, pero aclara que no por encabezar todas las encuestas se dormirá en sus laureles, pues admite que si se cruza de brazos, saldría con su “domingo siete” el próximo 6 de junio.

A unas horas de su participación este día en el primer debate de candidatos a la gubernatura, en entrevista para Debate el senador morenista con licencia dijo estar listo para jugar un rol propositivo, de propuestas, aunque advirtió que no será omiso a los señalamientos.

También se dio el tiempo para hablar de los principales pilares de lo que será su Gobierno: el combate a la corrupción y un Gobierno austero, así como la ampliación de programas sociales; además de las denuncias en contra de funcionarios del Gobierno estatal y la solicitud de desafuero al gobernador Quirino Ordaz.

¿Cómo va su campaña, a dos semanas y media de transcurrida?

“Tenemos un balance positivo, nos ha ido bien. Ya recorrimos todo el estado, hemos ido a todas las regiones, que son diferentes, en cuanto a que la población tiene demandas distintas, dependiendo del entorno donde viven. Hemos estado en los municipios serranos, recogido problemas de servicios públicos, son muy recurrentes el problema de la falta de agua, el problema de los caminos. Hemos ido a la costa, nos hemos encontrado con productores agrícolas y, sobre todo, pescadores, recogiendo sus impresiones, sus demandas, sus inquietudes. Hemos estado en las ciudades principales, que es donde se concentra la mayor población, el mayor número de electores, y recoges igual; aquí no solamente hablamos con las colonias populares, que hemos visitado muchas, los 24 distritos, te encuentras también con problemas de servicios públicos, de empleo, necesidades educativas y de salud”.

¿Cuáles serían los temas pilares de su proyecto político?

“Los pilares de mi proyecto son dos. Vamos a combatir la corrupción y junto con ello instaurar un Gobierno austero, esto va a generar ahorro; tengo calculados más o menos entre 2 y 3 mil millones de pesos, los vamos a dedicar a ampliar los programas sociales (segundo pilar): adultos mayores, personas con discapacidad, vamos a ampliarlas. Hoy se les entrega hasta los 29 años, queremos nosotros entregarlos hasta los 35 años, esto es el segundo pilar”.

¿Y cómo piensa mejorar la seguridad?

“Con dos vertientes también. La primera es la prevención. Estamos en la idea de empujar el rostro social de nuestro Gobierno, el de Andrés Manuel y el nuestro lo será también; atender las causas que generan los delitos, lo que hace que los jóvenes que no tienen alternativa jalen con el crimen organizado. Eso es importante, además de los programas sociales, generar alternativas de empleo, para que puedan tener ocupación, sobre todo los jóvenes, insisto, de los lugares marginados y no opten por irse al crimen. El segundo eje es capacitar, fortalecer y entrenar nuestras policías estatal y municipales. El artículo 21 de la Constitución dice que es responsabilidad de los tres ámbitos de Gobierno la seguridad, perseguir el delito a través de la fuerza pública y hay que hacerlo con eficiencia”.

¿Ya está listo para el debate?

“La idea mía es tener oportunidad de, en lo posible, exponer esto que son mis propuestas. Ahí están muy limitados los tiempos”.

¿Pero va listo para defenderse?

“Por fortuna, a mí me conocen los sinaloenses. Si me acusan de corrupto, la gente no lo va a creer porque yo no he sido corrupto, no soy un hombre deshonesto, tengo una hoja de vida que conocen los sinaloenses. Vamos a aclarar cosas, si es necesario, para no ser omisos, pero no vamos a desgastarnos en ello; vamos a tratar de gastar el tiempo en hacer propuestas”.

¿Qué lectura les da a las recientes encuestas en las que aparece a la cabeza, pero sus oponentes afirman que ya llegó a su tope y va hacia abajo?

“En primer lugar, qué bueno que esté arriba, te conforta; sin embargo, no nos confía, no nos metemos a la complacencia porque las encuestas son fotografías del momento, hay que verlas como tal, no sabemos si lo que ahora estamos viendo en las encuestas lo vamos a ver mañana. Yo soy encuestador, yo conozco la estadística, quien elabora tesis alrededor de cómo se van a comportar las encuestas lo hace más bien a partir de sus deseos. Mi deseo es que no bajemos y que no nos alcancen, pero no voy a elaborar tesis, lo que vamos a hacer es trabajar intensamente en la campaña, no bajar los brazos, de esos se trata... Si nosotros nos atenemos a lo que nos dicen las encuestas, vamos a salir con domingo siete”.

Zamora dice ver una elección de dos, entre él y usted, ¿usted también lo ve así?

“No, yo respeto a todos los candidatos, no me gusta esa expresión porque es discriminatoria. Yo ya fui candidato a gobernador en 1986 y no me gustaba que decían que solo eran el del PAN y el del PRI y que nosotros no pintábamos para nada, era una discriminación atroz. En 1998, fui candidato y no era de uno de los partidos que estaban en las preferencias como para ganar y te discriminan. Yo no voy a discriminar, y el candidato que dice eso es discriminatorio, porque aquí todos estamos en la jugada, todos tenemos registro ante la autoridad electoral y, por lo tanto, todos los candidatos y candidatas merecen mis respetos”.

¿Cómo va la demanda en contra de Evelio Plata, secretario de Pesca?

“Es una demanda fundamentada, pero finalmente es la autoridad la que va a resolver, son los que tienen que investigar, valorar y resolver si tiene procedencia o no. Yo espero que lo hagan, por eso acudimos a la Fiscalía, porque tenemos confianza en que revisen y resuelvan”.

¿Va en serio la intención de desaforar al gobernador Quirino Ordaz?

“Es un planteamiento que está ahí en esa primera demanda, sin embargo, insisto, todo eso lo tiene que valorar la autoridad”.

¿Pensé que usted y el gobernador eran amigos?

“Sí, lo que ocurre es que aquí estamos jugando un rol. A mí, en lo particular, no es tanto el responsabilizar al gobernador, al Gobierno sí, claro. La ley electoral es muy clara, dice: si algún funcionario que está subordinado a un superior comete algún delito electoral, repercute también en el superior. Así está estructurada la ley de delitos electorales. Nosotros hemos señalado a los funcionarios particulares, no solo al secretario de Pesca, también al de Agricultura”.

¿Ve la mano del gobernador en el proceso electoral?

“Este es un problema, un poco que te lo decía yo. Sí está el Estado metido, sí está el de Innovación Tecnológica, sí está el de Agricultura, sí está el de Pesca... El problema de estos últimos dos cuál es, alguien dice ‘pidió permiso’, no, el problema es lo que dice cuando acompaña al candidato, dice: ‘yo voy a apoyarte en todo lo posible para que llegue mi candidato a la gubernatura’, y resulta que son cabeza de programas. Si lo dice delante de los pescadores, pues los pescadores están entendiendo que ese secretario de Pesca se está comprometiendo a darles lo que tenga en el programa para efecto de que voten por quien él cree que deben de votar. Eso también es una intención en el discurso que tiene un efecto jurídico y se está considerando”.

Dijo Sergio Torres que él no solo veía al gobernador metido en la elección, también al presidente Andrés Manuel

“Que lo denuncie. Han estado diciendo que si los servidores de la nación, el que sea. Pero yo no voy a denunciar al que no veo que me está afectando. Ningún ámbito de Gobierno tiene que meterse, ni el Gobierno federal, ni el Gobierno estatal, ni los municipales, este no es un campo o un ring para ellos, es para los candidatos, los que estamos haciendo campaña”.

¿Qué decir a la denuncia presentada por Mario Zamora en contra de páginas que difunden notas falsas y han generado guerra sucia, y de las cuales responsabiliza a usted y a Cuen?

“En lo que a mí respecta, es mentira, nadie que tenga que ver con mi campaña. Y si hay de aliados, yo sería el primero en decirles ‘saben qué, no quiero que se metan con las familias’. En su declaración dice que a nosotros nos culpa, pero en la denuncia la diferencia de él con nosotros es que nosotros ponemos nombres y apellidos, y él no, él dice que hay portales y que hay que averiguarlos”.

Sinaloa es considerado un foco rojo por la intervención del crimen organizado en procesos electorales. ¿Usted particularmente ha sufrido alguna intimidación?

“No, ninguna intimidación, ni sé de algún candidato nuestro que la haya recibido. No me lo han comentado y hemos estado en la idea, cuando nos hemos reunido previamente, que esos asuntos, de presentarse, hay que comentarlos inmediatamente para hacerlos llegar a la autoridad. No tenemos. Yo ya anduve por todos los caminos de Sinaloa y no hemos encontrado ninguna interferencia de esta naturaleza”.

¿La autoridad le ha ofrecido seguridad?

“No, pero si me la ofrecen no la voy a aceptar, no lo creo necesario, ni traigo carro blindado. Como dice el presidente, a nosotros nos cuida el pueblo. Imagínate, queremos gobernar a Sinaloa y andar llenos de escoltas y con carros blindados... Si tenemos miedo, no hay que proponernos para gobernar Sinaloa. A Sinaloa hay que gobernarlo porque somos de aquí. Yo soy de Badiraguato, me voy solo a Badiraguato, a los caminos. Me acuerdo que me decían mis compañeras senadoras ‘eres de Badiraguato, ¿cómo andas en los caminos?’, ‘pues como ando en las calles de México y en las calles de Culiacán’”.

¿Cree que la tercera sea la vencida?

“Yo espero que sí, pero bueno, no hay que confiarse, estamos en manos de los electores, de los ciudadanos y yo respeto mucho... Yo no quiero lanzar desde ahora vanos triunfalismos, quiero con humildad ver lo que tenemos ahora. Tenemos escasos 17 días en campaña, nos falta mucho, pero vamos a salir adelante”.

¿Por qué votar por Rubén Rocha y no por los de enfrente?

“Porque soy un sinaloense que aquí ha vivido, he ejercido muchos puestos públicos, me conocen, saben si ha habido rendimiento o no. Creo que el balance que pueden hacer me puede favorecer. Decirles que, en efecto, así como he sido una persona honesta, yo manejé los recursos de la universidad (UAS) por cuatro años, no son cualquier cantidad, y jamás una nota en la prensa, en los medios, que me señale de una falta en temas del manejo, en ninguna parte.

Por eso creo yo que podemos, y porque además soy un hombre que conoce las necesidades, yo las sufrí, yo fui un niño muy pobre, un adolescente muy pobre, tuve que irme a estudiar a un internado, estuve seis años de mi adolescencia y de mi juventud metido en un internado para poder estudiar y después empezar a formarme como universitario y demás. Yo conozco las necesidades, yo sé lo que siente la gente cuando se levanta y ve los hornillos con las cenizas frías porque no tienen para qué calentarlas, no hay comida, no hay qué calentar en esas hornillas. Yo conozco esa realidad y en esa medida me siento un solidario completo de esa gente, y no tengan la menor duda que yo sé que les voy a poder ayudar porque tengo la proclividad por la solidaridad con la gente de más necesidad”.

El Perfil

Nombre: Rubén Rocha Moya.

Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1949, en Batequitas, Badiraguato.

Trayectoria: Maestro normalista con maestría en ciencias de la educación en la Universidad Autónoma de Querétaro, y doctorado en la UAS, institución de la que fue rector de 1993 a 1997. Fue candidato al Gobierno de Sinaloa por vez primera en 1986, por el PSUM, y por segunda vez en 1998, abanderado por el PRD, PT y el Partido Verde.

Propuestas de Rubén Rocha Moya

A continuación, un listado de las principales propuestas que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el PAS a la gubernatura de Sinaloa, ha hecho públicas en sus eventos:

1. Combatir la corrupción y, junto con ello, instaurar un Gobierno austero para generar un ahorro de entre 2 y 3 mil millones de pesos, que serán destinados a la atención de grupos vulnerables.

2. Ampliar los programas sociales que ha implementado el Gobierno federal, como el de adultos mayores, personas discapacitadas y becas. Para ello, destinarán recursos del Gobierno del Estado de forma adicional al presupuesto federal.

3. En seguridad, reforzarán la prevención mediante la atención de causas generadoras de delitos o factores que orillan a los jóvenes a emplearse con el crimen organizado: generación de empleos, espacios culturales, deportivos y educativos.

4. Como segundo eje en seguridad, capacitar y fortalecer a las policías estatales y municipales, y para ello apoyarse con las fuerzas federales, como la Guardia Nacional.

5. Concluir el eje carretero Topolobampo-Ojinaga, donde el principal obstáculo es la construcción de un puente originalmente planeado como atirantado, pero que podría ser de arcos.

6. Terminar la carretera Badiraguato-Parral para conectar a Sinaloa con el sur de Estados Unidos y formar un corredor que podría convertir a la entidad en receptor de mercancías que luego serían trasladadas por vía carretera, marítima y ferroviaria a otros destinos del país y del extranjero.

7. Gestionar los recursos necesarios para concluir las presas Picachos y Santa María.

8. Llevar a cabo un proyecto de desarrollo que modernice y dé mayor funcionalidad al Tres Ríos para potenciar a Culiacán como destino de turismo de negocios.

9. Convertir los helicópteros que usa el gobernador en ambulancias aéreas de emergencia.