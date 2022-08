Dichos de alcaldesa de Tijuana a criminales fueron "desafortunados": Mario Delgado

México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró "desafortunadas" las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien pidió a los criminales cobrarle sus "facturas" a quienes les deben y no a los inocentes.

Ante la polémica que provocaron los dichos de la alcaldesa de Tijuana durante la jornada violenta en Baja California, Mario Delgado criticó las palabras de la morenista destacando la importancia de evitar los hechos violentos mediante la coordinación entre los niveles de gobierno.

"Con todo respeto, me parecen muy desafortunadas sus declaraciones. La delincuencia tiene actividades delictivas; no es 'cóbrales a los que te deben'. Lo más importante es que haya una labor de coordinación con el gbierno que encabeza para que no vuelvan a ocurrir estos hechos de violencia", señaló en una rueda de prensa.

Fue el pasado viernes 12 de agosto que la alcaldesa morenista envió el polémico mensaje a los grupos criminales tras la quema de vehículos y narcobloqueos registrados ese día en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, actos violentos que fueron atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al hacer un llamado a la población a mantener la calma, Montserrat Caballero también pidió a los delincuentes que que "cobren las facturas a quienes no les pagaron" y no contra las familias y personas inocentes, bajo la advertencia de que no permitirá que el crimen se robe la tranquilidad en Tijuana.

"Le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan", declaró la morenista.

Los dichos de la alcaldesa de Tijuana provocaron indignación y críticas en redes sociales y entre la oposición, quienes la acuaron de legitimar el actual de los criminales para cobrar "derecho de piso", e incluso culparon a la estrategia contra la inseguridad de AMLO.

Mario Delgado niega militarización

En la misma rueda de prensa que opinó sobre los dichos de Caballero, Mario Delgado criticó a "la derecha" por acusar que AMLO quiere militarizar el país a través de su decreto sobre la Guardia Nacional y manteniendo a los militares en las calles después de 2024.

Según el líder de Morena, la oposición únicamente busca desprestigiar a la 4T atribuyéndole al gobierno de AMLO los hechos violentos en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua.

"Una vez más --dijo- la derecha muestra cómo lo único que le interesa es tratar de desprestigiar a nuestro gobierno. Es una política carroñera. Pretendieron meter la idea de que estos hechos de violencia estaban orquestados por el gobierno. Decían que la violencia la organizó el Gobierno para tener un justificante para la militarización del país", aseveró.

En ese sentido, Delgado rechazó que se proponga la militarización, si no que el presidente López Obrador busca "blindar" la GN en el futuro para "garantizar su disciplina".

También afirmó que la creación de la Guardia Nacional fue un acierto, pues todos los gobernadores piden su intervención ante problemas de inseguridad.

"Y fue lo que se hizo y no nos equivocamos, porque hubo un consenso político muy amplio y no hay Gobernador que ante un tema de seguridad no pida la presencia de la GN. Es falso que se proponga la militarización del país. ¿Qué quiere el Presidente? Que la GN quede blindada hacia el futuro, bajo el amparo de la Secretaría de la Defensa para garantizar su disciplina", afirmó.