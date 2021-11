Diego Fernández quemó los paquetes electorales en fraude de 1988: Manuel Bartlett

México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reiteró los señalamientos contra Diego Fernández de Cevallos, acusándolo de quemar los paquetes electorales en el fraude electoral de 1988, pues asegura que los "dueños" del PAN pactaron con Carlos Salinas de Gortari para darle la victoria.

En entrevista con Gibrán Ramírez para el programa "De buena fe" en Canal 11, Manuel Bartlett dio su versión de lo ocurrido en las elecciones de 1988, donde le atribuyeron la "caída del sistema" que fue seguida de una sospechosa ventaja para el candidato del PRI.

El director de la CFE señaló que los verdaderos dueños del PAN, "empresarios con dinero", no los líderes, pactaron con el PRI para darle la victoria a Salinas de Gortari, ante la desventaja del candidato panista, Manuel Clouthier, y la gran cantidad de votantes que tenía Cuauhtémoc Cárdenas.

Aunque a él le atribuyen la "caída del sistema", Bartlett aclaró que fue Diego Fernández de Cevallos quien junto a Salinas presuntamente quemó los paquetes electorales, por lo que criticó al panista por señalarlo a él.

"Ahora veo que Diego, con su prosopopeya de Caballero andante, insulta con sus estilos... fue quien fundó la frase 'la caída del sistema' y lo reconoce. Lo que no reconoce es que después él y Salinas quemaron los paquetes electorales de esa elección, eso sí no lo reconoce", aseveró.

Recordó que en determinado momento de la jornada electoral el "Jefe Diego" le informó a él, que por entonces era presidente de la Comisión Federal Electoral y también secretario de Gobernación, que el sistema se "calló".

"'La caída del sistema', dice Fernández de Cevallos, a cierta hora en la noche del día de la elección. Dice: 'señor presidente de la Comisión -que era yo- se cayó el sistema'; es decir, no de caerse, sino de que no se oye, no estaba llegando como debía la información que venía de los distritos electorales, que era por teléfono, y además no había tal sistema; era un cómputo que se hacía en todos los distritos", explicó Bartlett.

El director de la CFE aseguró que el cómputo de votos continúo en la Comisión Electoral, es decir, la Cámara de Diputados, y él proporcionó los datos que le dieron.

Manuel Bartlett sostuvo que fue en esa parte del proceso cuando ocurrió el "amasiato" entre el PAN y Carlos Salinas, donde el candidato del PRI habría pactado con "los verdaderos jefes" del blanquiazul para evitar la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas.

En las elecciones de 1988, Bartlett

fue el presidente de la Comisión Electoral al tiempo que era secretario de Gobernación. Foto: Especial

A este respecto el funcionario aclara que los jefes del partido no eran ni son los dirigentes, sino grupos de empresarios con gran poder económico.

"Quien realmente apoyó a Salinas para salir adelante en una elección cuestionada fue el PAN. Su gran jefe se puso de acuerdo con Salinas y eso es un hecho (...) ¿Por qué el PAN tomó esa decisión? Porque el PAN es, ha sido y será siempre un partido de los grandes grupos económicos, los dueños del PAN son los que tienen el dinero", dijo.

Afirmó que el PAN traicionó a su candidato, Manuel Clouthier, quien se oponía al pacto con Salinas, por lo que Diego Fernández jugó un papel clave en el "contubernio".

"Entonces traicionaron a Clouthier (...) pero fueron órdenes de la derecha financiera, que les dieron 'hay que apoyar a Salinas, no queremos a Cárdenas (...) Ahí creo que Juan Álvarez se llamaba, ahí fueron y Fernández de Cevallos fue un actor importante. Ahí se creó un contubernio de la derecha", detalló el director de la CFE.

En recompensa al PAN por su apoyo, Bartlett aseguró que Salinas entregó al partido las gubernaturas de Baja California y Guanajuato, consolidando una alianza que se prolonga hasta la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

En cuanto a su nombramiento como secretario de Educación por Salinas, Manuel Bartlett dijo que aunque aceptó el cargo, no simpatizaba con el proyecto neoliberal del priista.

"Yo estuve en contra, fui competidor de Salinas, nunca fuimos afines. Al iniciar su gobierno me invitó a ser secretario de Educación, cosa que acepté, pero nunca tuve una vinculación ni con sus ideas, ni con una vinculación personal, fuimos permanentemente adversarios", subrayó.