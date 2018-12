Diego Luna y el desacuerdo con AMLO por el medio ambiente

México.- Diego Luna, actor mexicano que antes se había proclamado a favor del cambio de gobierno en México, ahora a través de su cuenta oficial de Twitter criticó la designación del nuevo presupuesto federal 2019 en el que el medio ambiente no es prioridad

El reconocido actor mexicano Diego Luna tuiteó este martes por la mañana una crítica contundente al nuevo gobierno del morenista, Andrés Manuel López Obrador, en su tuit destacó que las cosas no pueden ir bien si el tema del medio ambiente no es prioridad, pues ya no se tiene el tiempo para dejar estos temas de lado, destacó en su tuit.

Luna no solo criticó el recorte del presupuesto sino que también habló de otros de los más importantes proyectos que el tabasqueño ha presentado como importantes para el crecimiento económico de México tales como: La remodelación de refinerías, el Tren Maya, y la explotación minera.

¿Otros 6 años en ���� donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien. — diego luna (@diegoluna_) 18 de diciembre de 2018

“Otros 6 años en México donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien”, dice el tuit de Luna.

Si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás.

La cultura es el eje de la transformación de México. #NoAlRecorteDeCultura #LaCulturaEsElEje pic.twitter.com/HpZG3yA6Mn — El Grito Más Fuerte (@elgritomas) 17 de diciembre de 2018

Diego Luna de igual manera mostró su apoyo al sector de cultura dando retuit a un post que condena el recorte del presupuesto en este caso.