Diez gobernadores exigen a AMLO la renuncia de López-Gatell, hubo manejo errático de la pandemia de Covid-19

Ciudad de México.-Diez gobernadores que integran la Alianza Federalista demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell como vocero y responsable de la estrategia de contención de la pandemia de Covid-19 en México, debido a que la receta del funcionario federal "ha tenido terribles consecuencias" y tuvieron que morir más de 35 mil personas en el país para que aceptara la medida del cubrebocas.

El grupo de gobernadores está integrado por:

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Aguascalientes. Martín Orozco Sandoval Chihuahua. Javier Corral Jurado Coahuila. Miguel Ángel Riquelme Solís Colima. José Ignacio Peralta Durango. José Rosas Aispuro Guanajuato. Diego Sinhue Rodríguez Vallej Jalisco. Enrique Alfaro Ramírez Michoacán. Silvano Aureoles Conejo Nuevo León. Jaime Rodríguez Calderón Tamaulipas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Estos esdados de la República Mexicana acusan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un manejo errático de la pandemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.

En un pronunciamiento hecho público este viernes de los diez mandatarios estatales externan que las cifras no mienten y la economía nacional cayó 20 puntos, un nivel que calificaron como "jamas visto" y que llevará a México a ser el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que hasta triplican a la población mexicana.

Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista piden la salida de López-Gatell como responsable de la contención de la pandemia de Covid-19. | Especial

Destacan que la economía mexicana sigue empeorando y la emergencia de salud comenza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria, que todo a ocurrido frente a un Gobierno Federal que durante más de cinco meses, sostienen que "no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores" y "no hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos", añaden.

En materia de salud, manifiestan que falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales y dentro de esos errores que enumeran puntualizan que las medidas sanitarias no han sido claras ni firmes; aunado a que señalan a López-Gatell "no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar".

Los gobernadores de Durango, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato piden la renuncia de López-Gatell. | Especial

La receta del doctor Gatell ha tenido rerribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como Italia o Nueva York, externan los gobernadores y sostienen que la crisis se agudiza hoy y que no tiene un final a la vista, y que responsabilizan a quien a dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, que es aquella persona que optó por el uso político de la gestión de la epidemia, ante de privilegiar a la vida, añaden.

Pronunciamiento de LOS diez gobernadores de la Alianza Federalista. | Especial

Un ejemplo pusieron fue el uso de cubrebocas y afirman que: "A lo largo de más de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el uso de cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población", exponen.

Se quejan en el documento de que el Gobierno Federal ha intentado trasladar la responsabilidad de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, a través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales, porque argumentan que nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios. Ante este escenario que calificaron como el peor por una economía nacional colapsada, que arrastaba una recesión aunado al número de muertos por la pandemia de Covid-19.

Por ello, demandan al gobierno del presidente López Obrador la salida inmediata de López-Gatell, y exigen que se ponga al frengte a un experto en la materia, con conocimiento y humildad, dijeron que les permita entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave que enfrenta el país.

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista son Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Javier Corral Jurado de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme de Coahuila; José Ignacio Peralta de Colima; José Rosas Aispuro de Durango; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato; Enrique Alfaro de Jalisco; Silviano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez "El Bronco" y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

Te puede interesar:

Colectivo feminista marcha en la CDMX por penalización del aborto en Veracruz

Embajador de Estados Unidos visita Chihuahua, México

Coronavirus. Mantiene CDMX semáforo naranja con alerta