Difícil que Peña Nieto no se enterara de manipulación en basurero de Cocula en caso Ayotzinapa: AMLO

Así mismo, aseguró que los marinos y el almirante presuntamente implicados en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula ya están rindiendo sus declaraciones, y aclaró que el almirante señalado ya no está en funciones, pues se encuentra retirado, por lo que descartó que el actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, "no estaba como jefe de zona naval en Acapulco" cuando ocurrieron los hechos.

"Es tan importante lo que estamos haciendo para conocer la verdad, que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando. Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido. Es más, ya hubiesen cerrado el caso . Esto es para hablar en plata, con claridad", enfatizó López Obrador.

Aunque aclaró que no está "culpando a nadie" , el presidente de México señaló que "otra cosa es ser responsable", y añadió que de haber ganado otro candidato la presidencia, lo más probable es que "ya hubiesen cerrado el caso" Ayotzinapa, adjudicando a su gobierno los avances sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas .

"Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando y quienes dieron las órdenes estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí. Es muy difícil que no se entere el presidente , más cuando se trata de un asunto delicado", dijo AMLO sobre Peña Nieto en el caso Ayotzinapa .

En La Mañanera del miércoles 30 de marzo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que el actuar de la Marina en el basurero de Cocula fue ordenado desde "oficinas centrales", por lo que resulta "muy difícil" que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado sobre el tema.

México.- El presidente AMLO consideró difícil que Enrique Peña Nieto no se enterara de la operación en el basurero de Cocula donde participó la Marina por el caso Ayotzinapa , según lo revelado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.