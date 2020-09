Difieren grupos dentro de toma de CNDH

Ciudad de México, México.-El grupo de mujeres que realizó la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se deslindó de las decisiones de Yesenia Zamudio, quien ha asumido el liderazgo dentro del recinto.

En un mensaje leído dentro del edificio de la calle de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, integrantes del llamado Bloque Negro aclararon que no son una célula del colectivo Ni Una Menos.

"Nos vemos en la necesidad de aclarar esto y de deslindarnos de cualquier acción o discurso de Yesenia Zamudio", señalaron.

"Esta toma fue decisión de nosotras, por nosotras y para nosotras y el frente Ni Una Menos nos apoyó con el refuerzo legal que se necesitaba para redactar un pliego petitorio que nos permitiera tomar las instalaciones".

En su comunicado, las integrantes del Bloque Negro ventilaron que hay algunas personas que ya desean dejar la toma de la CNDH.

"Es muy cierto que hay compañeras que se han marchado, algunas más están considerando irse, pero también hay más que quieren seguir construyendo junto a nosotras un espacio seguro y libre de violencia", indicaron.

En el video se observa a una mujer encapuchada, rodeada por al menos ocho mujeres más.

Aseguraron que no buscan dinero y que la toma de la CNDH no fue por un caso en particular.

Personas cercanas al movimiento explicaron que dentro del Bloque Negro causaron molestia las declaraciones de Yesenia Zamudio durante la "antigrita", que realizaron el 14 de septiembre, en donde advirtió que a quien no le guste lo que ahí ocurre que se vaya.

"Si alguien no lo acaba de entender, se lo voy a decir en su puta jeta, esta lucha no es por ti ni por mí, es para todas y con todas, y a la que no le guste que se largue", dijo Zambudio desde uno de los balcones de la CNDH.

En un video transmitido en vivo hoy, Yesenia Zamudio mostró medicamentos y acusó de ser difamada.

"Para las pendejas que piensan que me estoy chingando las cosas, miren, culeras, hasta para hacer chisme deben tener fundamento, y eso que hacen conmigo es estarme difamando", sostuvo sin referirse a nadie en particular.

En las imágenes se observa Yesenia en la planta alta del inmueble, mientras desde abajo se oye que un grupo de mujeres corea consignas.

"Se ponen a gritar, pero nos están violentando dentro, y el enemigo es el patriarcado, pero nos están violentando a las familias también y no se vale", lanzó.

"Decidimos ya no revolvernos, juntos pero no revueltos, porque ya no queremos que nos estén violentando".