Difunden video del regidor de Hidalgo golpeando a una mujer con un bebé y responde: Me ganó la ira

Hidalgo.- A través de redes sociales circula el video donde se puede apreciar al regidor de Tasquillo, Hidalgo, Marcos González golpeando a una mujer con un bebé en brazos y respondió: Me ganó la ira.

El video difundido el cual tiene la fecha del 12 de noviembre del 2020, pero hasta hace poco fue compartido y muestra al regidor Marcos González, golpeando a una mujer que fue identificada como su expareja en las oficinas municipales.

La grabación ha sido retomada tanto por medios locales como nacionales y ante las reacciones generadas en contra de esta actitud violenta, el regidor de Tasquillo salió a defenderse y argumentó que ante la difusión del video, se trata de una "represalia política".

En la impactante grabación se muestra como el regidor agrede a una mujer, quien estaba cargando a un bebé mientras intentaba evitar los manotazos de Marcos González.

Inmediatamente se ve cómo uno de sus empleados de las oficinas municipales intercedió y fue entonces que Marcos González comenzó a agredirlo, mientras eso sucedía, otra mujer intervino para que de se detuviera.

El regidor agrede a su ex pareja a quien tenía a su hijo en brazos / Foto: Captura

El video fue captado por la cámara de seguridad de la oficina municipal del año pasado, pero hasta hace poco ha sido difundido.

En la cuenta de Facebook de Marcos González Trejo, representante del partido local Podemos, acusó que había recibido una amenaza por su supuesta lucha para para transparentar recursos y evidenciar abusos en la nómina del ayuntamiento de Tasquillo.

Marco González intentó justificar que en ese momento quería ver y estar con su hijo y que por eso reacción de manera violenta.

"Hoy pueden juzgarme y entiendo que no quiera apoyar a un golpeador que quería ver y estar con su hijo, entiendo que es preferible apoyar a rateros del PRI, zánganos y vividores del pueblo, los que me leen, la verdad es una pena ese video tan miserable, reconozco que nada justifica la acción, me ganó la ira, hoy me ha robado hasta el sueño con eso".

Marcos González mezcló asuntos de la política con la violencia de género ejercida contra una mujer cuando él era regidor electo y a pesar de que reconoció la agresión, dejó en segundo plano esta actitud para enfocarse en su carrera política.