¿Dinero del Tren Maya será desviado a Morena para elecciones? Loret de Mola sobre operadores de AMLO

Según el periodista, trabajadores de Fonatur le afirmaron bajo condición de anonimato que Basilio "no duró mucho tiempo porque se habría negado a otorgar algunos contratos por adjudicación directa" que le ordenó Javier May, tras lo cual fue designado en su lugar Camilo Oviedo Bautista, también ligado al operador de AMLO , Gabriel García.

Recordó que cuando el exsecretario del Bienestar Javier May, llegó a Fonatur como "encargado personal" de AMLO para el Tren Maya, se llevó con él a Reyna Basilio, quien previamente había estado en Pemex, pese a sus antecedentes por desvíos de recursos, que le valieron una inhabilitación contra la cual se amparó.

En su columna publicada el viernes 11 de marzo de 2022, Loret de Mola dio un repaso por los polémicos personajes que han participado en el manejo de presupuestos del Tren Maya , como Javier May, Reyna Basilio Ortiz y Camilo Oviedo Bautista , quienes han sido vinculados con presuntos desvíos de recursos y otros actos de corrupción.

Raúl Durán Periodista

