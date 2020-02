Dinero no decidirá vida pública, dice AMLO a crimen 

Guanajuato .-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que ni con el uso del dinero los criminales se van a librar de la justicia.

"A los que se dedican a las actividades delictivas, que se escuche bien, que se escuche lejos, no se va a permitir la delincuencia, ya no es el tiempo de antes , ya no es de que yo puedo hacer y deshacer, porque tengo influencias y voy a comprar a Ministerio Público, a comprar a jueces y me van a sacar de la cárcel, ya no va a ser así, vamos limpiando de corrupción al Gobierno", expresó el Mandatario.

Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en esta localidad de Guanajuato, el Jefe del Ejecutivo arremetió contra quienes controlan la justicia con influencias y poder económico.

"Ya no va a ser ese poderoso caballero 'Don Dinero' el que decida sobre la vida pública, ya el dinero no es lo que rifa, ya quienes estén pensando que su Dios es el dinero y que lo resuelven todo con dinero, se van a equivocar, ya no es por influencias ni con dinero que el poder económico va a ser el que va a decidir sobre la vida pública en nuestro País", reafirmó.

En su discurso, López Obrador también destacó la reforma constitucional que permitió participar a elementos del Ejército y de la Marina en las tareas para garantizar la seguridad y la paz en el País.

El Mandatario advirtió que además de garantizar "los mínimos de bienestar" para las familias mexicanas con los programas sociales, es necesario profesionalizar la seguridad pública.

"No solo se tienen cerca de 80 mil efectivos de la Guardia Nacional sino que se cuenta con el gran apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina", expuso.

"Se hizo una reforma a la Constitución y antes no se permitía que participaran en tareas de seguridad pública ni el Ejército ni la Marina, y ahora por esa reforma ya pueden participar soldados, marinos, en tareas de seguridad pública y esto suma voluntades".

El Mandatario confió en que con los elementos de la GN, los 230 mil efectivos del Ejército y 65 mil de la Marina se den mejores resultados en seguridad.

"Con lo que estamos haciendo para el bienestar del pueblo y con lo que estamos haciendo para trabajar juntos y garantizar la tranquilidad con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina vamos a enfrentar el flagelo de la violencia y cada vez vamos a tener mejores resultados".

López Obrador pronunció su discurso en medio de un griterío en favor del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Los militantes de Morena contrarrestaron por momentos al grito de "¡Es un honor estar con Obrador!".

No obstante, los seguidores del panista no dieron tregua e incluso exasperaron al Presidente.

"Ya serénense, ya dejen de estarse peleando ¿quieren seguir peleando? A ver que levante la mano los que quieran seguir peleando, a ver que levanten la mano por la unidad del pueblo, ya cuando vengan las campañas hay que agarrar su partido, está permitido pelearse, enojarse, darse de rasguños".