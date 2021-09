Diputada de Morena detenida en Puebla vendía armas a grupos criminales, revela Miguel Barbosa

Puebla.- Sandra Nelly, la diputada suplente de Morena detenida en Tecamachalco con armas y granadas, presuntamente vendía armamento a grupos criminales de la zona, reveló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia de prensa este viernes, Barbosa confirmó que la detención de la diputada de Morena por el distrito 15 está relacionada con una investigación de la Fiscalía de Puebla sobre venta de armas "de los calibres más poderosos".

El gobernador de Puebla detalló que desde hace tiempo la presunta venta de armas a grupos criminales por parte de Sandra Nelly es "un hecho conocido en todo Tecamachalco".

Al ser detenida, la diputada de Morena al parecer aseguraba que las armas y granadas halladas en su casa eran usadas para "tiro al blanco", lo que fue cuestionado por Barbosa Huerta, pues se trataba de armas de grueso calibre, como las famosas Barrett.

"Esas armas que al parecer fueron encontradas en poder de los detenidos, pues no las utilizaban para tiro al blanco. Eran objeto de venta. Una ama de casa no compra una Barrett ni una granada, ¿verdad?", dijo.

El mandatario estatal subrayó que la Fiscalía General de Puebla deberá investigar quiénes les proveían las armas a la morenista y su esposo, y a quiénes presuntamente las vendían ellos. "Todo es una cadena", señaló.

La diputada local de Puebla, Sandra Nelly, y su esposo, Jesús Portilla, fueron detenidos el pasado 22 de septiembre en su domicilio en Tecamachalco en posesión de armas de fuego largas y cortas, así como granadas de uso exclusivo del Ejército, informó la Fiscalía estatal.

La detención de la pareja se dio al cumplir una orden de cateo contra su vivienda ubicada en la colonia La Providencia, en Tecamachalco, la cual quedó asegurada como parte de la investigación.

El esposo de la morenista es un ex agente de la Policía Federa que fue despedido y ha sido vinculado a delitos como tráfico de personas y narcomenudeo.

Sandra Nelly, por su parte, ha sido identificada como cercana al grupo político del coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, quien se deslindó de ella.

"No he tenido la oportunidad jamás de platicar con ella, es una compañera que en un acto estuvo ahí presente y repito, yo no tengo grupos ni aspiro a tener grupos", dijo sobre las fotos en las que aparece junto a Sandra Nelly.