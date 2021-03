Diputada de Morena llama "feminazis" a mujeres que protestan con violencia

México.- Durante una rueda de prensa acompañando al aspirante a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana Tijerina, la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Melba Farías Zambrano, llamó "feminazis" a quienes protestan como denuncia social por la violencia de género en el país.

La integrante de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados fue cuestionada por las vallas puestas alrededor de Palacio Nacional para evitar vandalismo durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sobre esto de mostró a favor, o mejor dicho, en contra de quienes manifestaciones violentas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, Farías Zambrano aseguró que las mujeres de los colectivos feministas de CDMX y de otros estados "en ningún momento han querido tener un acercamiento" con los miembros de la cámara baja.

Leer más: Califica AMLO de "fifís" a feministas que le enviaron una carta criticando medidas por el 8M

No estoy de acuerdo con las feminazis, estoy de acuerdo con las mujeres. Ese término se les dio desde el momento en que ellas, en ningún momento, han querido tener un acercamiento con nosotros", dijo.

Reafirmó que los legisladores no están a favor de los destrozos ni las pintas realizadas, porque "los canales de comunicación no se deben de romper". "No estoy de acuerdo con las feminazis", repitió.

“No estamos de acuerdo y te lo digo yo en lo personal en los destrozos, en las pintas, el muro quizás para proteger el Palacio ¿está bien? Aquí en Coahuila lo han hecho. Cuando los maestros estuvieron hicieron lo mismo, debemos de proteger de alguna manera nuestros monumentos o el palacio", externó.

Las declaraciones calificando como "feminazis" a las mujeres feministas, generaron reacciones diversas entre las funcionarias, principalmente las de su natal Coahuila, donde la criticaron con fuerza por no apoyar la lucha contra la violencia de género.