Diputada de Morena pide "pruebas" de desabasto de medicamentos en México

México.- La polémica diputada morenista Patricia Armendáriz volvió a provocar controversia en las redes sociales después de que, con un "interés genuino" de ayudar, pidiera a los padres de familias y enfermeros que le mostraran evidencias del desabasto de medicamentos, sobre todo de infantes.

Tras su petición publicada en su cuenta oficial de Twitter, la también empresaria reveló que no había recibido "ni una sola evidencia", aprovechando también para denunciar a los usuarios "agresivos" que arremetieron contra ella.

Como era de esperarse, el tweet de la legisladora de Morena ocasionó toda una avalancha de comentarios en su contra en los cuales la calificaron como insensible y cruel.

Debido a que algunos de los mensajes en la publicación se hicieron por parte de organizaciones que apoyan a niños con cáncer, como Nariz Roja A.C, Armendáriz enfatizó que ella pidió solo padres y personal médico mostraran los casos de niños a los que les hiciera falta los medicamentos oncológicos.

Pide diputada de Morena pruebas del desabasto de medicamentos en México/Fuente: Twitter @PatyArmendariz

"No organizaciones ni fundaciones a no ser que me manden evidencia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. Y he recibido de todo, pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente", señaló.

Y argumentó, como en su momento lo hiciera el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que su petición de saber directamente de los pacientes a los que les hace faltya sus insumos debido a que el tema está altamente politizado por parte de los partidos opositores a la Cuarta Transformación.

La lucha de AMLO contra el monopolio de las farmacéuticas y el desabastó que provocó

Tras unos meses de haber iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, padres de niños con cáncer comenzaron a denunciar el desabasto de medicinas para tratar dicha enfermedad.

La carencia de fármacos, se ha criticado por expertos, se debe a las acciones emprendidas por el gobierno federal para "erradicar" el monopolio que existía entre farmacéuticas mexicanas, detrás de las que están diferentes actores de la política en México.

Leer más: Depende de la fuente: AMLO responde a posición de México por corrupción del World Justice Proyect

Sin embargo, los analistas han reprochado que, si bien la Cuarta Transformación tenía un buen propósito, no se preparó ante el problema de falta de los medicamentos al cortar el suministro de las compañías farmacéuticas nacionales.