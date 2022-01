Diputada de Morena se rapa para condenar discursos transfóbicos de Gabriel Quadri

México.- Este lunes, la diputada federal morenista Salma Luévano se rapó el cabello como forma de manifestarse contra las declaraciones realizadas por el diputado panista Gabriel Quadri contra la comunidad LGBT+.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la primera diputada trans en el Congreso de la Unión publicó las imágenes donde se puede ver que se está rapando el cabello, a las que añadió un texto en el que manifestaba que dicho acto fue realizado para solidarizarse con las mujeres trans que han sido víctimas de discursos de odio.

"Mi sororidad a mis hermanas victimas de discursos de odio que casi siempre terminan en CRIMENES DE ODIO.. ya basta ni una más a ti @g_quadri te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece las vidas no regresan @NachoMierV @Sergeluna_S @escandalamx", refirió la legisladora.

En este sentido, Luévano hizo responsable de lo que pueda sucederle a las mujeres trans al diputado del Partido Acción Nacional, señalando que casi siempre las narrativas de odio terminan en crímenes de odio.

Diputada Salma Luévano se rapa para condenar declaraciones de Gabriel Quadri contra mujeres trans/Fuente: Twitter @SalmaLuevano

En entrevista con El Universal, la morenista refirió que el objetivo al raparse el cabello y subirlo a sus plataformas virtuales es que se viralicen los comentarios que hizo Gabriel Quadri contra las mujeres trans.

“Me rapé y lo subí a mis redes como un acto de sororidad, esperando con ello llamar la atención, que se viralice, porque actitudes como las de este diputado no deben permitirse en ninguna sociedad”, mencionó.

En tanto, Salma Luévano informó que aunado a la denuncia que hizo mediante redes sociales contra Quadri, también presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el diputado panista.

“Él quiere borrarnos a nosotros, dice que cómo es posible que nosotras existamos, que no deberíamos entrar a los baños, ese comportamiento no se puede permitir, por estos discursos de odios es porque las mujeres trans terminan muertas, no me gustaría ser la siguiente y ninguna de nosotras”, sentenció.

Fue el pasado 6 de enero del presente año cuando Gabriel Quadri, ex candidato a la Presidencia de la República, usando su cuenta oficial de Twitter estalló contra la comunidad trans.

"¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?", cuestionó el panista en una publicación que fue duramente criticada por la comunidad virtual.