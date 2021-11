Diputada del PAN acusa a Morena de querer meterla a la cárcel por un meme de Claudia Sheinbaum

México.- La diputada panista local por la Ciudad de México, América Rangel, denunció que el partido Morena la quiere meter a prisión por haber publicado en sus redes sociales un "meme" sobre la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue el pasado miércoles 3 de noviembre cuando Rangel publicó una Alerta AMBER de Sheinbaum Pardo pidiendo ayuda para hallar a la funcionaria, acusando que llevaba varios días sin presentarse al trabajo que le corresponde y que se la había visto por última vez "de gira en el país".

Este lunes, en su cuenta de Twitter, la legisladora del PAN dio a conocer que se había enterado de que la jefa de Gobierno intenta fincarle el delito de "alteración y uso indebido de documentos" solicitando 3 años de prisión por ello.

Ante ello, la panista acusó al gobierno de la morenista de autoritario, asegurando que bajo el régimen de la Cuarta Transformación, México se convertirá en una dictadura. No obstante, sentenció que continuará "denunciando los atropellos de este gobierno”.

Meme de la diputada América Rangel/Fuente: Twitter @AmerangelLorenz

“La jefa de Gobierno me quiere meter a la cárcel por un meme, es increíble el nivel de autoritarismo que estamos viviendo en México bajo el régimen de Morena. No cabe duda que vamos directo a la dictadura, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar y seguiremos denunciando los atropellos de este gobierno”, sostuvo la blanquiazul.

Debido a la publicación de América Rangel, misma que todavía continua en su cuenta de Twitter, los diputados de Morena del Congreso de la Ciudad de México adelantaron que esta semana presentarán formalmente la denuncia contra la legisladora de la bancada de oposición ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX señalándola de alterar y usar de forma indebida documentos, como el caso de la Alerta AMBER , misma que se usa para notificar la desaparición de menores de edad.

El punto de acuerdo que será presentado por la morenista Xóchitl Bravo insta al Poder Judicial a que Rangel sea castigada con uno a tres años de cárcel, argumentado que en el meme que subió sobre Claudia Sheinbaum “se utilizan indebidamente los logos y números de la Fiscalía, manipulando una imagen para insertar a la jefa de Gobierno de la Ciudad a manera de vituperio”.

América Rangel sostuvo que, de acuerdo con expertos, un meme no puede ser configurado como delito, puesto que no se puede ubicar a su autor al ser utilizado colectivamente mediante las redes sociales.