Diputada del PAN afirma que se puede ser feminista y provida al mismo tiempo

México.- La diputada federal, Adriana Dávila, soñaba con convertirse en bailarina profesional, sin imaginarse el rumbo que tomaría su vida tras estudiar Ciencias de la Comunicación, convertirse en periodista y ser miembro del Partido Acción Nacional por más de 20 años.

“Mi mamá quería que fuera doctora, pero la verdad es que me daba mucho miedo la sangre, soy muy collona al dolor físico. Mi profesión frustrada fue ser bailarina profesional del Ballet Folklórico de Amalia Hernández (...) Mi mamá era la que decía ‘eso no te va dar para comer, la vida de un bailarín es muy corta", declaró en entrevista con MILENIO.

La oriunda de Apizaco, Ciudad de México, se ha desempeñado como senadora, diputada federal, candidata a la gubernatura de Tlaxcala, coordinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República durante el mandato de Felipe Calderón; asesora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinadora Nacional de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), etc.

Fue hasta el año 1995 que Adriana Dávila se unió partido político, siendo Carlos Castillo Pereza uno de sus referentes en el ámbito, quien ha pesar de ser cuestionado por su visión conservadora, la diputada panista le reconocer "esa franqueza con la que habla en términos políticos, ese reflejo de no simular lo que no eres".

Además de ser una mujer exitosa, Dávila es madre de una joven de 17 años, llamada Ximena, a quien admira por su valentía y coraje, al cuestionarse siempre sobre todo, incluyendo su desempeño como integrante del PAN.

“Hoy en la mañana que salió a su receso porque está todo el tiempo en sus clases me decía ‘oye, mamá, en la clase vimos que el mejor momento para haber podido hacer modificaciones a la Constitución fue quizá en la alternancia, con Vicente Fox, ¿Por qué no fue posible?’ Se atreve a cuestionarme esas cosas y eso es bien bonito”.

También, forma parte de las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, así como de Gobernación y Población en San Lázaro, no obstante, en el fondo persiste ese deseo de volver a bailar, así como el fin de la pandemia para poder recobrar distintas actividades que realizaba con sus seres queridos.

Por otro lado, conversó sobre cómo ha sido para ella lidiar con la violencia política de género a lo largo de su carrera profesional. Manifestó que desde que era una niña se ha tenido que enfrentar al machismo, citando un ejemplo de cuando jugaba béisbol con hombres y era la última en ser elegida por ser mujer.

“Yo me enfrenté desde ese momento (infancia) a un mundo de varones; yo crecí entre niños de mi edad, que eran varones, entonces el tema de entrar a jugar beisbol y que me eligieran al último porque pensaban que yo no podía batear bien. No era buena bateadora, pero fui mejor corredora que muchos de ellos para robar base”.

La diputada del PAN nunca se sintió menos que un hombre “porque además tenía una mamá maravillosa que no tenía tiempo de pensar en su género, lo que tenía que hacer era buscar condiciones para darnos de comer, ayudarnos a salir adelante, sostener una familia”, relató.

“No lo entiendes al principio, cuando veía que se manifestaban (las mujeres) yo no entendía el por qué (...) Yo entré al PAN para buscar la igualdad sin diferenciarme".

“Para mí el tema feminista se dio desde el momento en el que yo tenía que luchar para conseguir un lugar en las competencias deportivas o en el baile o en las actividades donde me desarrollaba.”

Adriana Dávila se reconoce como feminista sin tener que “usar pañoleta verde”, símbolo de las mujeres para exigir la libertad de decidir sobre sus cuerpos, así como el apoyo al aborto legal y seguro, pues “ella defiende la vida”, pero acepta que existen muchas mujeres quienes coinciden con su postura o difieren.

“Hoy la gente dice ‘este movimiento feminista sólo es de aquellas que usan pañoleta verde’, yo soy una defensora de la vida, no tengo problema en decirlo ¿Eso me hace no ser una feminista? No, eso me hace entender que hay mujeres que piensan como yo y que no piensan como yo”.