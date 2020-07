Diputada del PES insulta a mujer en programa de radio (video)

Puebla.- La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, ha vuelto a causar polémica tras difundirse un video en el que aparece insultando a una mujer durante un programa de radio.

La legisladora, que cobró fama días atrás por un polémico video de TikTok grabado la Cámara de Diputados y su propuesta de la llamada "Ley Antimemes", se desempeñó como conductora de programas de "humor" en Puebla antes de incursionar en la política.

El video en cuestión corresponde a un programa de radio que ella conducía, y en él se escucha claramente cómo la actual diputada federal insulta de forma denigrante a una mujer vía telefónica mientras estaba al aire.

Ante la respuesta de la mujer, Salvatori reacciona insultándola nuevamente, esta vez con mayor encono:

A ver, mira pend$%#, tú no me vas a cuestionar pinch#$ escuincla babosa, y ojalá se te quite lo put@", dice la legisladora.

Ante las numerosas críticas que recibió a raíz de la difusión del video, la diputada del PES publicó un nuevo video en su cuenta de Twitter disculpándose. Sin embargo, aseguró que fue su trabajo como comunicadora, su "humor" y popularidad lo que la llevó a ostentar su cargo actual.

Yo me considero una mujer defensora de las mujeres y de los derechos humanos. Soy madre de familia y toda mi vida me he dedicado a la comunicación. Deben saber que en mis anteriores me alquilaba para eso: para hacer reír", explicó.