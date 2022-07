Diputadas del PRI se lanzan contra Layda Sansores por decir que 'Alito' Moreno tiene sus fotos íntimas

México.- Diputadas federales del PRI arremetieron contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por asegurar que el líder del tricolor, Alejandro 'Alito' Moreno, tiene fotos íntimas de algunas legisladoras de la bancada priista.

A través de redes sociales, diputadas del PRI como Carolina Viggiano, Jacqueline Hinojosa y Eufrosina Cruz arremetieron contra Layda Sansores, a quien acusaron de incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo.

La priista Carolina Viggiano condenó las declaraciones de la morenista, a quien acusó de violentar los derechos de las mujeres y utilizar su poder para intimidar y perseguir a la oposición.

"Las afirmaciones de la Gobernadora de Campeche son en sí mismas violencia contra las mujeres y constituyen un delito. Es reprobable que @LaydaSansores muestre así su desprecio por los derechos de las mujeres, escudándose en el poder para intimidar y perseguir", señaló la diputada del PRI desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, Eufrosina Cruz señaló que Layda Sansores sería cómplice de 'Alito' Moreno por no denunciarlo en caso de que sus afirmaciones sobre las fotos íntimas sean verdaderas, dichos que también reprobó.

"Repruebo las afirmaciones que hizo @LaydaSansores, una mujer no debe violentar ni cometer delito alguno en contra de otra; si lo que dijo es cierto, la hace cómplice. Como autoridad debió poner el ejemplo, denunciando. Nadie puede poseer lo que es nuestro, ni decidir por nosotras", declaró la priista.

Mientras que la también diputada del PRI, Jaqueline Hinojosa, publicó un comunicado en el que acusó a la gobernadora de Campeche de invadir su privacidad y formas de comunicación de manera ilegal, por lo que la responsabilizó de cualquier posible difusión de fotografías.

"Las diputadas federales responsabilizamos a Layda Sansores San Román, Gobernadora del Estado de Campeche, sobre cualquier manejo, difusión o publicación indebidos de fotografías, que claramente invaden de manera ilegal nuestro ámbito privado y otras formas de comunicación que frecuentemente utilizamos", declaró.

Advirtió que la morenista habría incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues victimiza a las diputadas del PRI y las coloca en una situación de vulnerabilidad, lo que constituye "evidentes conductas de violencia de género".

Cabe recordar que en su programa "Martes del Jaguar" del pasado 5 de julio, Layda Sansores afirmó tener pruebas de que 'Alito' Moreno recibió fotografías íntimas de algunas diputadas de la bancada del PRI.

"Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a 'Alito' y 'Alito' con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos", dijo la morenista.