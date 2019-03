Diputado Esteban Estrada "olvidó" reportar empresas en su declaración

Guadalajara, México .-Desde que fue regidor de Zapopan entre 2015 y 2018, el ahora diputado local de Movimiento Ciudadano, Esteban Estrada, había hecho públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, la 3de3; pero en el reporte que entregó este año al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), "olvidó" reportar las empresas en las que figura como socio.

Documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) muestran que el legislador tiene participación en tres firmas: Imanhex Publicidad SA de CV, desde el 2001; Kioscos de Flores de Occidente SA de CV, desde 2011; y Medios Urbanos SA de CV, desde 2003.

Pero, en la 3de3 que Estrada entregó al IMCO el 17 de enero de 2019, en el apartado sobre participación accionaria del declarante en sociedades con fines de lucro, omitió reportar las tres empresas; aunque, en el título sobre actividades empresariales anotó ser director general de Medios Urbanos.

En entrevista, el diputado dijo que Imanhex Publicidad ya no está operando; mientras que, sobre las otras dos firmas, señaló que debió ser un error del IMCO el que no aparecieran en la 3de3.

"Esa empresa (Imanhex) ya no existe, creo que no la hemos dado de baja, pero ya no existe", indicó Estrada.