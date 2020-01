Diputado Marco Almaral renuncia al PT y se cambia a Morena

Culiacán, Sinaloa.- En punto de las 10:10 horas de este viernes, el diputado Marco César Almaral, presentó su renuncia de separación del grupo parlamentario del PT a la Mesa Directiva, lo que fue catalogado como una acción irrespetuosa y de falta de lealtad por parte del coordinador de la bancada, Mario Rafael González.

Al presentarse la propuesta de los integrantes de la Diputación Permanente, el legislador Almaral Gutiérrez, anunció desde su curul que ya no pertenecía a la bancada del Partido del Trabajo por lo que no podía ser titular de algún nombramiento dentro del órgano legislativo.

Abundó que, la razón de su separación es porque ya no comparte alguna afinidad con el partido y que, se pretendía ser obligado a ocupar la diputación permanente por parte de su coordinador Mario González, pues en ningún momento se acordó o aceptó la enmienda. El diputado presentó su renuncia a la Mesa Directiva y notificó que, a partir de ello, se integra al grupo parlamentario de Morena.

“Yo no tengo mas afinidad política trato de ser congruente siempre he estado a favor de la democracia la transparencia, yo ya esto lo venía meditando y la verdad por convicción o por mayor afinidad política, me voy a Morena”.

En reacción a ello, el petista Mario Rafael González, dijo que, Marco Almaral nunca estuvo comprometido con el PT y su renuncia, demuestra que, sólo formaba parte de la bancada para beneficio personal y acceder a los 12 mil pesos mensuales que se le dan por concepto de apoyos al grupo parlamentarios.

Además, aseguró que, aunque él lo quiera, no puede integrarse a otro grupos parlamentario, pues la Ley orgánica establece que las bancadas se conforman al iniciar la legislatura.