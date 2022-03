Diputado Omar García busca el reconocimiento del derecho a ser buscado en México

Sinaloa.- Con el alias de Omar García, como se le conoce a Manuel Vázquez, normalista sobreviviente de los episodios de violencia ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que provocó la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ahora convertido en diputado federal, lucha por hacer justicia a sus amigos y familiares.

Esto al proponer una reforma al artículo primero constitucional, que el Estado tiene el deber de buscar, encontrar e identificar a las personas en estado de desaparición forzada, porque hay miles de personas desaparecidas en México que ha llegado a pensar que ni "Cristo podrá resolver este problema".

Recuerda que él estaba en la Normal y lo llaman para apoyarlos, y el vio morir a tres de sus compañeros a balazos. El ahora legislador recuerda que su protección fue un poste y luego pudo llegar a la clínica Cristina, que lo salvó.

¿Saben qué pasó con los 43 normalistas?

“Todavía realmente no sabemos qué pasó, quiénes se los llevaron y qué hicieron con ellos, si todos fueron asesinados o calcinados, y esa es la deuda que tiene el gobierno con las familias”.

¿Qué piensa de las miles de personas desaparecidas en el país?

“Esto se trata de una sociedad y un Estado descompuesto desde hace muchos años, y lo que he dicho, aunque resucitara Cristo ahora mismo, le iba a costar un poco de tiempo reconstruir todo el desastre que hemos hecho en el país, con las personas desaparecidas, asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y en general la impunidad que vive el país, que no es sencillo y muy difícil de erradicar”.

¿Nos hemos acostumbrado a la violencia?

“No podemos, cuando matan a una chica o chico, no podemos juzgar, ni decir en algo andaba, cómo salía vestida y mínimo como sociedad debemos guardar silencio, no atreverme a juzgar las desgracias, porque cuando te toque no van a saber cómo defenderse y pueden andar en esto, porque estamos en México que la desaparición forzada nos puede alcanzar a cualquiera. Hay que ser solidarios, respetar y colaborar”.

El Perfil

Nombre: Manuel Vázquez Arellano (Omar García).

Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1988

Profesión: Abogado

Trayectoria: Estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que no concluyó. Es conferencista internacional en 16 países y activista de derechos humanos.