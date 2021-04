Diputado Saúl Huerta asegura ser víctima extorsión tras acusaciones por abuso de menores

CDMX.- El diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abusar de dos menores de edad, aseguró este jueves que ha sido víctima de extorsión por parte de la familia de una de las presuntas víctimas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Saúl Huerta calificó como "una infamia" los señalamientos en su contra, asegurando que no hubo ningún intento de abuso de su parte hacia los menores.

Me crearon toda esta circunstancia que me hace parecer culpable, sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso ni intento de abuso, y mucho menos intento de fuerza", dijo el diputado de Puebla.