Diputado de Coahuila aprueban el homicidio en legítima defensa

Saltillo.- Diputados del Congreso de Coahuila aprobaron por unanimidad una iniciativa para despenalizar las lesiones y homicidio en legítima defensa. Para ello, el proyecto de decreto busca modificar el artículo 57 del Código Penal del estado.

En dicho artículo quedara establecido que no se criminalizará a las personas que lesionen o le quiten la vida a quien ingrese a casa o negocio y represente un peligro inminente.

La propuesta fue presentada por Juan Carlos Guerra López Negrete, diputado del PAN, en marzo del 2018, y fue discutida este miércoles durante una sesión del pleno del Congreso local.

Al ampliar el derecho de legítima defensa, los ciudadanos podrán defenderse de los criminales sin el temor a ser procesaros por uso excesivo de la violencia. Cabe mencionar que se debe de poder demostrar la existencia de un peligro real e inminente en contra de la integridad de la persona o algún allegado.

Al respecto, Juan Carlos Guerra declaró que la incitativa se sometió a votación año y medio después de haberse planteado debido a las observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Había observaciones a favor de los criminales o los invasores de la propiedad privada”, expuso

El legislador mencionó la existencia dos casos en donde las personas purgan sentencia en Centros de Reinserción Social tras haber cometido homicidio en defensa de algún familiar que estaba en peligro.

“Existe jurisprudencia y legislación al respecto, pero los términos están muy vagos, eso permitía que un abogado defensor pudiera aventarle toda la culpa a la víctima de un robo o ataque en su casa como muchos de los casos en Coahuila, por ejemplo, el caso de un padre que defendió a su hija en su casa y está ahora preso”, señaló.

El legislador explicó que dicha iniciativa va a permitir al Ministerio Público realizar investigaciones a fin de que la ley no sea utilizada mal y permita cobrar algún tipo de venganza o, en su caso, evadir responsabilidades.

De igual forma, destacó que las modificaciones al artículo solo contempla la legítima defensa cuando es dentro de una casa o negocio particular y deja excluido la vía pública y vehículos, para evitar ambigüedades.

“Por ejemplo, la ley anterior también ponía en la balanza el uso de la fuerza, si el atacante trae un bate y tú te defiendes con un arma de fuego salías perdiendo, porque la agresión no era equitativa, pero si alguien entra a tu casa a las 2 de la mañana y agarran a tu hija, pues tú le das con lo que encuentres, no puedes estar tomando decisiones para prevenir no entrar a la cárcel por defender tu casa, ahora se eliminan ese tipo de balanzas”, expuso.