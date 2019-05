Diputado de Morena en Sinaloa admite que recibió dinero por un voto

Sinaloa.- Lo que inició con una denuncia de nepotismo y tráfico de influencias de los alcaldes de Ahome, de Culiacán y de Mazatlán, expuesta en tribuna por la diputada panista Roxana Rubio Valdez, terminó con la confesión del morenista Florentino Vizcarra Flores de que recibió 300 mil pesos para votar a favor del Presupuesto de Egresos tal y como lo propuso el Ejecutivo estatal.

La legisladora había subido a tribuna para proponer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que los síndicos procuradores de Culiacán, de Mazatlán y de Ahome, así como la ASE, revisaran y sancionen los casos denunciados públicamente de nepotismo y tráfico de influencias de los alcaldes.

Esto originó la reacción de los morenistas. El primero en hacer el señalamiento fue el legislador por Morena Juan Ramón Torres Navarro, quien acusó a Rubio Valdez de haber ofrecido dinero a Vizcarra Flores, quien habló posteriormente y admitió que la panista le ofreció 300 mil pesos, que aceptó, pero al darse cuenta de que se había prestado a un chantaje, lo regresó: “Yo fui una persona que me presté al chantaje en una ocasión, pero ellos lo ocuparon para chantajearme a mí también. Aquí traigo en el celular los 300 mil pesos que me dieron, y así como me los dieron, los regresé. Yo me liberé a partir de ahí”, reconoció el legislador.

Aclaración

De inmediato, esto provocó la intervención de Roxana Rubio, quien pidió a Juan Ramón Torres y a Florentino Vizcarra que subieran a tribuna, presentaran las pruebas en su contra y que enseñaran el video que aseguraban tener, para ver si sale; además de que ella no sabía nada de ningunos 300 mil pesos.

En respuesta, Florentino Vizcarra insistió: “Aquí están, les tomé fotografía a los 300 mil pesos [muestra su celular]. Ahora, gracias a Roxana, fíjense muy bien lo que voy a decir, no me estoy arrepintiendo, gracias a Roxana me di cuenta del chantaje que estaban haciendo conmigo, porque ella fue quien me enseñó el video. Gracias, Roxana, porque me abriste los ojos”.

En la discusión, la priista Gloria Himelda Félix reclamó una situación de violencia política al interior del Congreso; mientras que Jorge Villalobos, del PAN, convocó a que tales acusaciones se presenten en las instancias de Justicia.

Más tarde, por medio de un comunicado de prensa, Vizcarra Flores dijo que solicitará a la Comisión Instructora y al Órgano Interno de Control del Congreso del Congreso que investiguen estos hechos y, en su caso, se tomen las medidas correspondientes.