Diputado de Morena en Sinaloa que admitió soborno se contradice

Culiacán, Sinaloa.- Florentino Vizcarra Flores, diputado por Morena en Sinaloa que afirmó haber sido sobornado por la legisladora panista Roxana Rubio Valdez con 300 mil pesos a cambio de su voto, declaró que el chantaje ocurrió en más de dos ocasiones, y no el 31 de diciembre, como lo había confesado desde el micrófono durante la sesión ordinaria del Congreso del martes.

Ayer fue buscado para ser entrevistado, pero se rehusó a dar detalles de lo acontecido. El morenista afirmó que no abundará en su versión de los hechos, “pues lo dicho ya está dicho”, y que tampoco presentaría demandas ni pruebas de lo confesado, a pesar de que la acusada se deslindó del acto y señaló la declaración como una calumnia hacia su persona.

¿Cuánto tiempo permaneció con el dinero?

No sé. Se me olvidó. Fue rápido. Ya no tengo nada que decir. Ya comenté todo en el pleno, ahora a ella le corresponde defenderse. Es todo.

¿Se prestó a la corrupción, diputado?

Ya no me presté yo a eso, no sé.

¿Va a denunciar a la diputada Roxana (Rubio)?, ¿cómo se defiende de su deslinde?

En ningún momento lo hice, y no lo voy a hacer. No. ¿Para qué? No tiene caso.

¿Por qué no enseña los videos para probar?

No tengo nada, no, nada, nada. Todo lo dije yo, ya dije lo que iba a decir, ya le corresponde a ellos.

¿Cómo fue que le presentaron el dinero?

No puedo hablar todavía, tengo que planear todo esto para poder declarar yo. No puedo declarar yo ahorita, espérenme; hay fundamentos, pero no puedo.

¿Por qué hasta ahora lo declaró?

Lo de diciembre es una cosa, fue en otra ocasión, que no se confunda.

Usted no vino el día de la votación del Presupuesto, ¿por qué no asistió?

Ahí estuve yo hasta la una de la mañana, mija, no confundas eso. Diciembre es una cosa, y el soborno es de otra ocasión. Estoy hablando de dos temas.

¿Lo intentaron sobornar en dos ocasiones?

Así es, mija, dos veces.

Diputados del PRI, sin temor a ser investigados

Ante las afirmaciones de algunos legisladores sobre que los diputados del PRI fungieron como operadores del gobernador Quirino Ordaz y trataron de sobornar para que se aprobara su propuesta del Presupuesto de Egresos 2019, el coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, afirmó no tener miedo de ser investigado y exigió que los acusadores expongan las pruebas pertinentes de tales sobornos que señalan.

El líder priista agregó que los sobornos y los chantajes son un mito político al interior del Congreso local y que eso no existe: “Este tipo de señalamientos no se han hecho y forma parte de las leyendas urbanas y mitos de la vida parlamentaria, son señalamientos totalmente infundados; nunca se ha presentado ninguna prueba”, dijo.

Puntualizó que el punto de acuerdo de la diputada Roxana Rubio sobre nepotismo en los ayuntamientos no debió pasarse a comisiones, pues los morenistas lograron desviar el tema porque no les convenía.

Morena: Extraña el punto de Roxana Rubio

En defensa de su grupo parlamentario, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, se extrañó del punto de acuerdo de Roxana Rubio, pues en su propuesta de nepotismo se dirigía únicamente a Ayuntamiento gobernados por morenistas y petistas.

Respaldó la confesión de Florentino Vizcarra y reprobó que el PAN y el PRI quieran continuar con practicar el chantaje, lo cual no va a funcionar en la actual legislatura.

“Se atentó contra la libertad de él como diputado, y lo mejor es hacerlo público para mandar un mensaje de que se abstengan”, dijo.

Roxana Rubio: Solicita una disculpa pública

En reacción a las acusaciones hechas por los diputados Juan Ramón Torres Navarro y Florentino Vizcarra en contra de su persona, la diputada panista Roxana Rubio presentó un documento a la Mesa Directiva para solicitar al presidente, Marco César Almaral, que tome las medidas sancionatorias por la indebida conducta de dichos legisladores.

Roxana Rubio en conferencia de prensa. Foto: El Debate

Al entregarla, la diputada retó a Florentino Vizcarra a comprobar que ella le ofreció 300 mil pesos a cambio de su voto a favor del dictamen del Presupuesto de Egresos el pasado 31 de diciembre

“Me señalan de soborno, y lo único claro que queda es que el diputado acepta haber aceptado el dinero. Dice tener pruebas, pero yo lo reto que las muestre donde yo le entrego el dinero; y, de no tenerlas, le exijo una disculpa pública para ver si puede recuperar su honorabilidad”, dijo.

En relación con el procedimiento del recurso presentado, el diputado del PAN, Jorge Villalobos, comentó que no se trata de una demanda jurídica debido a que en el Congreso no hay comisiones ni comités encargados de ética parlamentaria.