Diputado de Morena se realiza antidoping tras ser acusado de estar borracho en el Congreso

México.- Tras haber sido acusado de estar en estado de ebriedad durante la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal morenista Emmanuel Reyes Carmona se realizó la prueba antidoping. Hasta el momento, no ha dado a conocer los resultados de la misma.

Fue el pasado domingo 17 de abril cuando el dictamen que contenía la iniciativa de enmienda en materia eléctrica del actual titular del Poder Ejecutivo Federal fue subida al pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, misma que fue rechazada al necesitar la mayoría calificada.

En este marco, la diputada del PRD, Fabiola Rafael Dircio, sostuvo una discusión con el legislador de Morena, señalándolo de haber ingerido bebidas con contenido alcohólico durante la sesión de ayer.

“Bueno, pues no me va a dar positivo, porque resulta que yo no estaba alcoholizado; es más, ni siquiera tomo. Lo que sí es cierto es que hubo una provocación y que todo fue un montaje”, refirió Reyes Carmona en entrevista.

Luego del conflicto con la perredista, el diputado por el estado de Guanajuato fue bombardeado con frases como "borracho" o "cálmate, borracho", por lo que él mismo decidió comprobar que las acusaciones eran falsas.

“Luego, luego lo solicité, justamente para prever eso hable con el presidente de la mesa directiva y le dije que lo que estaba pasando y me dijo: “pues hazte una prueba”. Entonces el servicio médico de aquí de la cámara le llamó a un laboratorio particular, y vino, y me hicieron la prueba, pero estoy esperando el resultado de la misma”, reveló.

Por su parte, en su cuenta oficial de Twitter, el diputado de Morena publicó un video donde se ve al laboratorista tomándole una prueba de sangre a fin de determinar si, en la discusión de la "contrarreforma eléctrica", tenía presencia de alcohol.

"Ante los señalamientos de la diputada @faby_prd, realicé una prueba de sangre para dar constancia de mi total sobriedad en todas las actividades de la #ReformaEléctrica. Lamento que, por homenajear a las y los trabajadores de la @CFEmx, se me acusara de borracho y loco", escribió en sus redes sociales adjuntado la grabación donde se le ve vestido con uniforme de electricista.