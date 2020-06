Diputado de Morena vende verduras en la GAM por 30 pesos e INE

CDMX.- El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, se ha vuelvo un blanco de críticas por parte de los usuarios, luego de que se diera a conocer que a cambio de 30 pesos y una copia de la credencial de elector (INE), vendió bolsas con frutas y verduras a vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en Ciudad de México.

Por su parte el funcionario asegura que se trata solamente de una medida para apoyar a las personas de escasos recursos que enfrentan la pandemia de covid-19. Sin embargo, muchos han comenzado a cuestionar porque el diputado requiere de una copia de la identificación.

Aparentemente, las bolsas contenían jitomates, zanahorias, chiles, papa, piña y tomate.

No teníamos tiempo, llegas, entregas y te vas, mientras yo le pregunto tu dirección, tu nombre, tu teléfono, yo me tardo aquí con la gente tres minutos o cuatro y los entrego en segundos, 5, 10, 15 segundos y te vas yo no quiero contagiar a mi gente ni que se contagien”, dijo el diputado.