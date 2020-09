Diputado de Nuevo León propone castigar aborto hasta 60 años de cárcel

Monterrey, Nuevo León.- El diputado de Nuevo León, Juan Carlos Leal Segovia, propuso una reforma a la Constitución y al Código Penal del estado para castigar el aborto con una pena de 30 hasta 60 años de prisión a quien lo practique.

El diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, presentó la iniciativa al artículo 313 TER del Código Penal de Nuevo León, referente al homicidio a razón de parentesco o relación.

"La violencia familiar es un tema de salud pública, proteger la vida del menor en su etapa de gestación es un Derecho Humano que debemos salvaguardar en nuestra Carta Magna y en la Legislación Penal", indicó el legislador en una publicación que realizó a través de su cuenta de Fabebook para dar a conocer su iniciativa.

Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter publicó: "No es su cuerpo, ni su decisión si vive o no un humano en gestación. La embriología dice que al momento de la fecundación hay un nuevo individuo y se puede determinar su sexo. Un individuo es un ser vivo independiente. No lo digo yo, lo dice la ciencia médica".

El diputado se manifestó a favor de la vida desde la concepción.

@CarlosLealMx

La iniciativa de Reforma que propone el diputado del PES señala lo siguiente:

"CAPITULO III BIS. Homicidio en razón del parentesco o relación:

Artículo 313 TER. - *Al que prive de la vida* a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, *al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez,* hermano, cónyuge, conviviente, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de treinta a sesenta años".

Cabe mencionar que Juan Carlos Leal Segovia fue expulsado de Morena en marzo de 2019 por hacer "expresiones homofóbicas".

Leal Segovia había causado polémica por señalar en Twitter que algunos programas de televisión "normalizaban" la homosexualidad.