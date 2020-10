Diputado del PAN Gildardo Real denuncia amenazas de Alfonso Durazo

Sonora.- El diputado local de Sonora por el PAN, Gildardo Real, denunció este lunes presuntas amenazas por parte de Alfonso Durazo, extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), debido a sus críticas hacia los gobiernos de funcionarios de Morena y el clima de inseguridad en México.

Desde su cuenta de Twitter, el diputado panista aseguró que Durazo le hizo saber mediante un emisario su desagrado por el "tono" de sus opiniones, por lo que lo amenazó con investiguar su vida privada y finanzas, por lo en respuesta Gildardo Real dejó en claro que no les tiene miedo.

A través de un emisario, Alfonso Durazo me envía mensaje. No le gusta el tono de mis opiniones y críticas hacia los gobiernos de Morena y la inseguridad en el país. Amenaza con invesstigar mi vida privada y finanzas. Acuso de recibo y se los digo muy claro: no les tengo miedo", escribió el diputado de Sonora.