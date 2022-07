Diputado del PAN difunde audio 'fake' de Layda Sansores llamando a AMLO "arrogante"

"Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal? ¿Como cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle 4 millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos. ¿Cuánto quieres darle de 'mordida'? el 10% son 80 milloncitos? Bueno pues, ¿como con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer? ", se escucha en la grabación.

"No sabemos en qué estamos, en qué nos hemos metido y que, aunque le queremos poner gracia a esto, que sea ágil es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato, que no tiene ningún escrúpulo , tenerlo aquí viéndonos la cara a todos y burlándose de todos", dijo la morenista sobre Moreno Cárdenas.

" López Obrador es una gente tan arrogante , porque nuestro presidente, ni lo quiero decir, pero es una tragedia, es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo y creo que para nosotros esto es una lección (...) Es insultante porque hay que reconocer que Andrés Manuel miente ", se escucha en la grabación.

