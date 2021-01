Diputado del PAN trajo ilegalmente medicina contra el Covid-19 de EEUU

CDMX.- De nueva cuenta la política mexicana regala una noticia como sacada de una serie de televisión, en esta caso el protagonista fue el presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Miguel Alonso Riggs Baeza, quien reveló que pasó ilegalmente medicamentos contra el covid-19 de Estados Unidos a México.

Y tal vez te preguntes cuál fue su razón, pus probablemente a muchas otras personas se les acusaría por romper la ley y recibirían una dura crítica social por ello, pues el miembro del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que su motivación fue una de sus primas que se encontraba enferma de gravedad por la enfermedad infecciosa.

El funcionario federal resaltó que la mujer se debatía entre la vida y la muerte, por lo cual decidió tomar la desesperada desición de pasar de contrabando cinco ampolletas del fármaco antiviral Remdesivir, que en México no está aprobado para su uso contra el virus Sars Cov 2.

Todo lo anterior se dio mientras la senadora también panista, María Lilly del Carmen Téllez García, debatía en el órgano antes mencionado que el Congreso debería solicitar a la Secretaría de Salud (SSa) y a Cofepris la autorización al medicamento mencionado para su uso contra el covid-19 en México.

Momento que causó cierta tensión ante la negativa de los legisladores que apoyan al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a la Cuarta Transformación (4T), quienes argumentaron que no se cuenta con el sustento científico para pedir usar el fármaco.

Fue entonces que el panista mencionado al inicio del texto tomó la palabra y compartió la situación que vivió Eduardo Baeza Mares, de 44 años de edad, su primo, quien a pesar de ser un hombre saludable enfermo con covid-19 hasta empeorar gravemente.

Explicó que tras ser hospitalizado, sus familiares tuvieron la oportunidad de comprar Remdesivir, con el cual logró salir adelante y mejorar los niveles de oxigenación en la sangre.

Detalló que logró recuperarse satisfactoriamente, tal vez porque aún no se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte. Siempre después él mismo enfermó, y a pesar de no beber alcohol, no fumar y hacer ejercicio a diario se puso muy grave.

Me agarró en la Ciudad de México, me quedé encerrado en el departamento para no contagiar a alguien más en el trayecto, ni tampoco en mi casa", narró.

Después siguió con la experiencia de su prima, María Alejandra Baca Baeza de 27 años, que tras contraer covid-19 fue quien peor se estuvo de salud. “No hallábamos qué hacer… ¿saben qué hice yo… Miguel Riggs? Me subí a mi troca, como dicen aquí a mi camioneta, manejé al Paso, Texas, fui y compré el medicamento y me lo traje".

A continuación Riggs Baeza confesó que trajo a México el medicamente de contrabando, cinco ampolletas que dijo, le fueron aplicadas a su familiar para salvarle la vida y que su salud mejorara.

No es un dato más en la estadística de mexicanas y mexicanos muertos. Hoy vive, yo se lo puedo atribuir a la aplicación de este medicamento", contó.

Siguió diciendo que más allá de su preparación profesional, que no es la adecuada para hablar técnicamente del Remdesivir, su prima sí evolucionó positivamente y considera que lo importante es "salvar vidas cueste lo que cueste".