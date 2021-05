Diputado federal de la 4T se suma a Mario Zamora de la Alianza “Va por Sinaloa"

Sinaloa.- Con esta nueva adhesión, en Sinaloa siguen las sumas de figuras de la llamada “4T” con el aliancista de “Va por Sinaloa”, como ocurrió hace un par de semana con la legisladora local, de Morena, Flora Miranda Leal, quien en su momento expresó que Mario Zamora es un hombre de valores y de resultados que no roba, que no miente y que no traiciona.

El miércoles pasado, Gladys Obeso Avendaño renunció al cargo de secretaria general del Fuerza por México, partido considerado satélite de la “4T”, afirmando que el proyecto de Mario Zamora es ganador y que además “aquí se respeta a las mujeres, con espacios y propuestas”.

Desde abril, empezaron a registrarse bajas en las filas de Morena para incorporarse a la Alianza “Va por Sinaloa”, como la síndico procuradora por Culiacán, Sandra Martos Lara; el empresario culiacanense Eduardo Barrantes Velarde; el ex secretario general de Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela; el empresario Miguel Taniyama; Abel Ramírez, miembro fundador de Morena, además del regidor por Morena en Angostura, José Luis Beltrán Astorga.

Mario Zamora Gastélum celebró que al proyecto son bienvenidos todos los que al igual que el diputado Mario Osuna, buscan fortalecer un proyecto de estado, cuyo interés principal es que a Sinaloa le vaya mejor, que pueda seguir avanzando y que se defiendan las causas justas.



Aquí como sinaloenses nos han dado la espalda, le han quitado todos los apoyos a la pesca, a la ganadería, a la acuicultura, al campo. Ya no es un tema de colores, es un tema de causa, expresó el próximo gobernador de Sinaloa.



Zamora Gastélum calificó a Mario Osuna como un hombre congruente, que sabe valor del trabajo y de la lucha en favor de la gente.



El diputado federal lamentó que él ha insistido mucho sobre la situación y problemática que vive el sur del estado, pero no ha encontrado eco en las autoridades, y es por eso que deja el partido del PT para sumarse a Mario Zamora.

A mí me motiva principalmente la búsqueda de fortalecer a los compañeros del sector pesquero, destacó el legislador.