Diputados ajustarán paquete económico 2020 sin mover deuda 

CIUDAD DE MÉXICO.-El paquete económico del 2020 será modificado, pero no habrá ajustes al déficit fiscal para obtener más recursos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado.



Señaló que este martes se presentarán en la Comisión de Hacienda los dictámenes de la miscelánea fiscal y de Ley de Ingresos de la Federación, para ser presentados al pleno el jueves en una sesión "maratónica".

"Va a ver ajustes en la Miscelánea Fiscal, hay varias modificaciones que estamos viendo ya con la Secretaría de Hacienda.

"Algunas peticiones de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial van a ser atendidas", señaló el también coordinador de Morena.Sin embargo, indicó que no hay margen para cambiar el superávit fiscal, es decir, que aumente la deuda para completar los compromisos del Presupuesto de Egresos.

Este jueves se presentarán los dictámenes de la miscelánea fiscal y de Ley de Ingresos de la Federación. | Reforma



"El superávit está calculado para que la proporción deuda-PIB se mantenga constante, para no comprometer la calificación de nuestro país en los mercados internacionales.



"Entonces, no nos vamos a ir por la vía fácil de alterar el déficit público y con el precio de barril de petróleo de exportación también tenemos que ser cuidadosos, porque es un mercado muy volátil, que sube y baja al otro día, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables", citó el legislador.



Subrayó que el Gobierno federal ha presentado una propuesta económica responsable, por lo que los diputados no serán "un factor disruptivo" en la consolidación de la disciplina financiera que se promueve con los proyectos del paquete económico.



Detalló que pese a los cambios que se prevén no hay mucho margen para aumentar los ingresos.



"No hay mucho espacio para ingresos adicionales. Hay algunos ajustes que permiten aclarar la situación fiscal, pero está muy apretado el Paquete Económico y hay que ser responsables con eso", indicó.



Descartó que pueda haber algún incremento para estados y municipios, los cuales se quejaron de una disminución en las participaciones.



Mencionó que, si bien los Gobiernos locales traen el crecimiento de inflación, se quedaron un poco por debajo de lo esperado, debido a que la bolsa general de ingresos no creció la suficiente.

Y defiende estrategia de seguridad

Mario Delgado consideró que hasta el 2020 habrá resultados en materia de seguridad y se acabarán los actos "repentinos" de violencia, como fue el asesinato de 13 policías estatales de Michoacán.

"Estos hechos que de repente son tan lamentables por la gran cantidad de muertos y violencia que hay detrás, pues lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo, lo hemos visto en los últimos 12 años.

"Pero ya, a diferencia de los gobiernos anteriores, sí hay ya una estrategia por parte del Gobierno, diferente a la que hubo en las administraciones anteriores, donde sin duda nos va a llevar a controlar este tipo de fenómenos y a pacificar al país", argumentó el legislador en entrevista en la Cámara de Diputados.

Agregó que con la regularización de la mariguana se dará también un paso más para pacificar al País.

Cuestionado sobre cuándo habrá resultados, Delgado respondió que "muy pronto" los habrá.

Indicó que el año que entra la Guardia Nacional va a llegar a 120 mil elementos y habrá mayor capacidad de despliegue.

-"¿Habrá resultados?", se le preguntó.

"Claro que habrá resultados el año que entra", respondió.