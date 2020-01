Diputados amplían periodo de pruebas contra Rosario Robles

Ciudad de México.-El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que acordaron ampliar de manera indefinida el periodo de pruebas tras el cual determinarán si procede o no el juicio político en contra de Rosario Robles.

El legislador indicó que la decisión fue tomada por sus cuatro integrantes luego de sostener un diálogo mediante videoconferencia.

Gómez subrayó que esta es la primera vez que en la Cámara baja se utiliza este mecanismo para "sesionar", pero rechazó que sea la inauguración del "home office" para los legisladores.

El morenista dijo que la ampliación del plazo para la presentación de pruebas, que originalmente concluía el 20 de enero, no está relacionada con los amparos que impulsa Robles en contra del juicio político que se tramita en la Cámara de Diputados.

Agencia Reforma

Explicó que la decisión corresponde a la solicitud de las partes involucradas de realizar nuevos requerimientos de información a diferentes instancias, incluidas algunas que ya habían hecho entrega de los documentos solicitados previamente.

La ley no nos limita a un determinado periodo, sino que a partir del próximo lunes que termina el periodo legal empieza la ampliación", indicó.

"La ampliación de requerimientos a entidades públicas por parte de la Sección Instructora no está relacionada con la resolución del juez que no aceptó la solicitud de amparo (de Robles) sino que tiene que ver con la solicitud de pruebas por las partes del juicio político", agregó.

Gómez afirmó que la ampliación del periodo de pruebas no modificará la fecha originalmente establecida para determinar la procedencia o no del juicio político. No obstante, minutos más tarde dijo que la Sección Instructora no puede garantizar que el procedimiento concluirá en el mes de marzo.

Eso es lo que quisiéramos, que fuera en el mes de marzo que se resuelva esto, no podríamos afirmar en este momento", reconoció.

Sobre la videoconferencia a través de la cual sesionó la Sección Instructora, descartó que represente un problema, ya que dicho órgano legislativo no es una comisión ordinaria, y sus reglas son similares a las de instancias jurisdiccionales, las cuales sí permiten el uso de este tipo de tecnologías.

En reunión extraordinaria, la Sección Instructora acordó ampliar el periodo probatorio, el tiempo que sea necesario, en el expediente de Rosario Robles Berlanga. https://t.co/26Q53ns0Oi pic.twitter.com/BbWeemU843 — Pablo Gómez (@PabloGomez1968) January 16, 2020

Además, dijo, dos de sus cuatro integrantes tenían justificante médico para no estar físicamente en la Cámara de Diputados.

Gómez incluso retó a los diputados inconformes con la videoconferencia a que presenten su queja ante la Mesa Directiva.

"Si algún diputado considera que la Sección Instructora en una reunión en donde estuvieron presentes los cuatro integrantes por vía remota, no es válida, pues que presente su queja ante la Mesa Directiva, veremos qué le responde la Presidenta de la Mesa Directiva, pero no creo que vaya a suceder eso", expresó.

El diputado rechazó que esto sea la inauguración del "home office" para los legisladores, pero consideró que se trata de la prueba piloto de una práctica que debe ser llevada al reglamento del Congreso.

Indicó que la diputada de Morena, Marta Lucía Ramírez, estuvo "presente" desde Tijuana, Baja California; la priista Ivonne Álvarez, desde Monterrey, y la petista Ana Ruth García, desde La Paz, Baja California Sur, en tanto que él fue el único que estuvo presente en San Lázaro.