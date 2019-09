Diputados analizan, en política interior, Informe de AMLO

México.- Al iniciar el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de política interior, diputados de los distintos grupos parlamentarios destacaron que hay un profundo compromiso de cambiar al país, por lo que se promueve la igualdad, la inclusión social y otorgar oportunidades a todos en salud, seguridad social, educación y trabajo.

Durante la primera ronda, los legisladores aseguraron que para llegar al país que se anhela se requiere el compromiso de todos los mexicanos.

El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata (Morena) mencionó que en lo que va de la administración se ha cumplido con lo que se prometió: “acabar con la corrupción, el gasto excesivo, moderar el poder económico, recobrar la seguridad y el cumplimento de la ley y sobre todo que el pueblo ordene y el gobierno cumpla”.

Detalló que existe un profundo compromiso por promover la igualdad, la inclusión social y otorgar oportunidades a todos en salud, seguridad social, educación y trabajo, las bases fundamentales en las que descansa la Cuarta Transformación; para ello, continuó, el gobierno impulsó reformas para crear la Guardia Nacional y reformas en materia de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa.

En representación del PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández dijo que la política interior “está supeditada a los caprichos de un solo hombre autoritario y ciego ante lo que sucede en México; la relación que existe entre los Poderes de la Unión y los niveles de gobierno sólo cubren un perfil protocolario que no permite atender ni enfrentar los problemas de fondo”.

Afirmó que el respaldo que ha recibido la Secretaría de Gobernación por parte del Ejecutivo es nulo. “No se puede tener paz, tranquilidad y gobernabilidad si quien representa a la ciudadanía lo único que hace es dividir, atacar, desdeñar, despreciar y descalificar a todas y todos que no piensan como él”. Hizo votos para que se realicen los cambios verdaderos por los que votaron los mexicanos, porque “gobernar sí tiene ciencia y ahí están los resultados, hoy no hay crecimiento, desarrollo, ni certeza, en pocas palabras, México no tiene gobierno”.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) mencionó que la política interior se ha reducido y la democracia del país vive tiempos en donde se privan y desaparecen las instituciones sociales, electorales y económicas. No debe sorprender que se denuncie la ausencia de política interior y una Secretaría de Gobernación disminuida con un presupuesto de 5 mil 800 millones de pesos, siendo la más castigada sólo después de la de Turismo.

Señaló que la política interior actual no respalda a las víctimas de los delitos, como los desaparecidos y los 127 periodistas asesinados en lo que va de la administración. Los derechos humanos tampoco se ven como prioridad; más de 300 mil madres y padres de familia amanecieron un día sin un lugar seguro para llevar a sus hijos, como se hacía en una estancia infantil.

En su turno, la diputada María Roselia Jiménez Pérez (PT) dijo que se ha realizado una ardua serie de tareas, y construir al país que se anhela requiere el respaldo de todos los mexicanos. El gobierno actual está comprometido con cumplirle a cabalidad a la ciudadanía, “porque entiende que dotar de un piso más parejo a los que menos tienen es lo justo y debido”, aseguró.

Dijo que se han concentrado esfuerzos para combatir la corrupción que llevaron a cabo los anteriores gobiernos porque eso dio origen a los problemas actuales y no se terminarán en un “abrir y cerrar de ojos”, se requiere tiempo para atender todas las problemáticas actuales. “El informe de gobierno se hizo con reflexión franca y objetiva, puesto que se sabe que esta asignatura es la que más pendientes tiene”, indicó.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Tagle Martínez consideró que en esta administración se desmanteló a la Secretaría de Gobernación y se hizo de la política interna una responsabilidad exigua incapaz de dar señales de rumbo.

“Una política interior disminuida a su mínima expresión que ha sido incapaz de construir puentes para lograr cohesión social frente a un discurso polarizante. Un Estado que ha fracasado en dar respuesta a las demandas de las y los mexicanos. Violencia, inseguridad, violaciones a los derechos humanos y feminicidios siguen siendo una constante; mientras no demos resultados en esa materia, la seguridad, la política, seguirá siendo fallida y nosotros con ella”, insistió.

La legisladora Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) expresó que su fracción parlamentaria defenderá lo positivo de esta administración, pero señalarán las áreas en las que el trabajo y los resultados fueron insuficientes. “Lo haremos proponiendo iniciativas, en vez de frases pensadas para titulares de prensa”.

Puntualizó que la corrupción e inseguridad son los principales obstáculos que inhiben el crecimiento; es necesario combatir las inercias y generar las condiciones para que haya más inversión privada y mayor gasto público. Reconoció la lucha contra la corrupción que ha emprendido el gobierno y agregó: “el PES solicita ante la Junta de Coordinación Política, a la Secretaría de la Función Pública, que informe el destino de los más de 20 mil millones de pesos que se quitaron a los corruptos”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) afirmó que la conformación de la Guardia Nacional es un esfuerzo para cumplir con el deber del Estado de asegurar a la población la tranquilidad y la paz que merece. “Quiero resaltar el empeño del gobierno por instaurar una nueva forma de ejercer el poder y relacionarse con la ciudadanía, en virtud de la cual se ha impulsado la creación y fortalecimiento de diversos mecanismos de democracia participativa, como la revocación del mandato y consultas populares”.

Afirmó que enfrentar con éxito la crisis que se vive implica la reconstrucción del tejido social y la implantación de una efectiva política de prevención que ataque las causas que generan el delito. Destacó el compromiso del gobierno para combatir la corrupción y su esfuerzo por construir una nueva ética pública basada en la transparencia y rendición de cuentas, cuyo propósito es erradicar la corrupción, dispendio y frivolidad en el ejercicio del poder público.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) señaló que el Informe no se ajusta a lo que manda la Constitución, “pues en ninguna de sus 326 páginas, ni en su anexo estadístico, se encuentra mención alguna de los objetivos, ejes rectores, estrategias, acciones, metas e indicadores de gestión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, mucho menos, información acerca del avance, pero, sobre todo, del cumplimiento”

Subrayó que el “Informe miente” al decir que el gobierno ha tenido total respeto a los órganos autónomos, porque “en estos meses hemos sido testigos de una actitud que ha llevado a la supresión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a los recortes presupuestales y a las amenazas hacia el INE y el Tribunal Electoral”. Sostuvo que no se mencionan tres conceptos que son esenciales en la democracia: el pacto federal, la autonomía municipal y el Estado laico.

El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (sin partido) señaló que el respeto a la ley, así como la separación de poderes son indispensables para mejorar la relación entre el gobierno y la sociedad. Una de las amenazas a nuestro Estado de derecho y crecimiento económico, desarrollo sostenible y competitividad es la falta de certeza para la inversión.

Afirmó que las instituciones son el único legado que pueden hacer la diferencia para los mexicanos, y mientras no se fortalezcan “no tendrán vida digna, ni tampoco, oportunidades para reducir la desigualdad y marginación”. Consideró que sólo hay un camino para que México avance, y ése es el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones.

El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) dijo que es necesario construir una República sustentada en un federalismo real, con una economía que crezca con bienestar, en equilibrio y contrapeso de poderes.

Sostuvo que es prioritario proyectar a México como una nación altamente desarrollada en donde urge erradicar la corrupción y la impunidad que constituyen una de las principales demandas.

Por su parte, la diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) dijo que el combate a la corrupción, acceso a la justicia, seguridad pública y aplicación de la ley son los temas de mayor interés para los mexicanos, los que más impactan en su vida. Nada es tan importante en una democracia que gozar de la libertad y de los medios necesarios e idóneos a fin de ejercer los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Por eso, dijo, para atender la violencia y la inseguridad es necesario atender las causas estructurales, modificar las escalas de valores, incentivar el empleo, el desarrollo, el bienestar, el acceso a las oportunidades, la equidad y el combate a la desigualdad. “Es objetivo de este gobierno atacar las causas estructurales del delito, lo cual es de reconocerse, pero se debe seguir trabajando para corresponder las altas expectativas de los ciudadanos”, concluyó.

Por el PES, el diputado José Ángel Pérez Hernández apuntó que el gobierno actual tiene claro que sus acciones están enfocadas a garantizar una educación universal y de calidad que abra un abanico de oportunidades. “Aplaudimos al gobierno federal por su sensibilidad e implantar los programas Universal de Becas y Jóvenes Construyendo el Futuro; definitivamente se están dando los pasos para garantizar el equilibrio económico, incrementar la inversión privada generadora de empleos”.

Reiteró que pasar del discurso a los hechos no es fácil, pues se requiere voluntad política para ir de un régimen de delincuencia autorizada a uno de paz y de justicia, por lo que pidió sumar voluntades a fin de formar el espacio común donde todos habiten en bienestar.

La diputada de MC, Julieta Macías Rábago, indicó que no es posible que la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior, hoy raye en lo irrelevante, pues se ha visto reducido su marco de acción, la conducción en materia migratoria le ha sido arrebatada, la legislación de brazos abiertos hoy es utilizada como moneda de cambio en negociaciones comerciales.

Consideró que en esta administración se han perpetrado más de 20 mil homicidios en el país, 70 por ciento de ellos con armas de fuego, lo cual es evidencia que dar continuidad a la estrategia de militarización sigue sin dar resultados.

Por el Partido del Trabajo, la diputada Margarita García García mencionó que el gobierno federal trabaja por recomponer el rumbo de México y enderezar la administración pública que fue plagada por la corrupción de gobiernos neoliberales. La nueva política productiva consta de cuatro ejes fundamentales: fortalecer la economía, impulsar proyectos para el desarrollo, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover el comercio exterior.

Se sabe que la incidencia delictiva y el problema de la inseguridad representan el principal desafío del gobierno; la crisis de la violencia es producto de una guerra fallida aunada a una estrategia que se aplicó desde hace dos sexenios, implica el esfuerzo para pacificar al país. La creación de la Guardia Nacional significa un instrumento eficaz, ya que es “el pueblo cuidando al pueblo”, señaló.

La diputada Hortensia Noroña Quezada (PRI) señaló que la democracia y el federalismo viven tiempos complejos porque no existe una política interior eficiente, ya que se han borrado valiosos esfuerzos e instituciones públicas que por décadas se forjaron. Existe una crisis en materia de inseguridad cuando cada 15 minutos se asesina a una persona dentro del territorio nacional.

Con la desprofesionalización de la administración pública se ha colocado al Estado en una situación de alta vulnerabilidad; la política interior carece de ideas y se ha cambiado el racionalismo por el voluntarismo. “La política interior no puede construirse a través de símbolos, por el contrario, requiere de la acción clara, contundente y transparente para garantizar la gobernabilidad de nuestro país”, mencionó.