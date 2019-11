Diputados aprueban PEF en lo general

CDMX.- Tras tres horas de discusión, con 321 votos a favor y 78 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020, que asciende 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos.

En la discusión, los legisladores de Morena, PT y PES defendieron la distribución del paquete, afirmando que atiende las principales necesidades del país, además de que, aseguraron, se terminan los excesos, moches, corrupción y estridencias.

Los legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PRI coincidieron en que es un presupuesto clientelar y electorero en el que predominó la soberbia y no se escuchó a nadie.

Los diputados priistas arrancaron sus discursos defendiendo a los grupos que tienen tomada la Cámara de Diputados, especialmente a Antorcha.

Con 321 votos a favor y 74 en contra se aprobó el PEF: Foto: Especial

"Primero quiero felicitar a mis amigos antorchistas que han dado una lucha fuerte. Felicidades, amigos antorchistas. ¡Así se hace!.

"¿Qué hace aquí la fuerza pública, no que abrazos y no balazos, no que ya no más granaderos?", agregó el priista Brasil Acosta.

Francisco Borrego, de Morena, lo interrumpió para preguntarle cómo repartía el dinero que le daban como líder de Antorcha por hacer manifestaciones.

Le pido en público que demuestre el dinero que me han dado", le refutó el priista.

Francisco Borrego, diputado de Morena. Foto: Especial

Insistió en que el PRI no quiere moches, quiere mil 500 obras de agua, drenaje y vivienda en comunidades rurales y urbanas y que las haga el Gobierno.

El morenista Benjamín Campos aseguró que ahora si habrá castigo a los moches y los compadrazgos.

Y si no van a ayudar, entonces no estorben", les gritó.

Los partidos de oposición criticaron que se recorten recursos al campo, a programas sociales, a los alcaldes y a los organismos autónomos, como al INE, pues lo meterán en problemas, siendo que fue la institución que ayudó a tener una elección limpia en el 2018.

"Me queda claro que por eso no están los azules, porque fueron parte de esos despilfarros.

Benjamín Campos, diputado de Morena. Foto: Especial

Sin duda hubiéramos querido un presupuesto más social, pero no vengan a quejarse hoy, son unos irresponsables. Y no es verdad que sólo vengamos a levantar el dedo", dijo el diputado del PES, Arturo Pérez Negrón, quien recibió burlas.

La perredista Verónica Juárez insistió en que el presupuesto no ayudará a resolver los problemas del país, sólo ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador a concretar su base clientelar y electoral.

Es un presupuesto de cuarta como todos ustedes", añadió.

Ante la falta de un tablero, tres diputadas anotaron los votos, una los de favor, otra los en contra y una más, las abstenciones.

Los legisladores pasaron de uno en uno, de izquierda a derecha, diciendo su nombre y el sentido de su voto.

Cuando los morenistas y sus aliados del PES, PT y PVEM pronunciaron el sentido de su voto a favor, los legisladores del PRD, PRI y Movimiento Ciudadanos los acompañaban con un "¡beee!", por aquella frase del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ciudadanos no son borregos.

Mientras que cuando estos últimos pronunciaban su voto, los primeros les respondían con un "¡Buuu!".

Por momentos, la crispación aumentaba y se lanzaban chiflidos.

Una vez aprobado en lo general, continúa la discusión en lo particular, por lo que los legisladores de oposición presentaron 287 reservas.