Diputados aprueban dictamen de ley sobre desplazamiento forzado interno

Ciudad de México.- Con 395 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que fue turnado al Senado de la República, con el proprósito de establecer un marco garante para atender a las personas en esta situación.

El dictamen reconoce y garantiza los derechos de las personas desplazadas, establece atribuciones y la distribución de competencia entre la Federación, entidades federativas, municipios, organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas.

Además, crea un mecanismo nacional, garantiza la prevención, atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas para el desplazamiento forzado, y crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas.

La ley será interpretada, implementada y evaluada conforme a los principios de certeza, confidencialidad, debido proceso, dignidad humana, gratuidad, honradez, igualdad y no discriminación, información veraz y oportuna, interés superior de la niñez, legalidad, máxima protección, no victimización, progresividad y no regresividad, publicidad y unidad familiar, bajo un enfoque diferencial, transformador y de perspectiva de género.

Establece el Programa Nacional para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que será elaborado por la Secretaría de Gobernación con la participación y aprobación de los comités integrantes del Mecanismo Nacional, y crea un fondo para la atención integral de los casos de desplazamiento.

Familia desplazada de la comunidad Bagrecitos, Tepuche, Culiacán. | DEBATE

Solventa una grave laguna jurídica

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), expresó que es benéfico para el Estado mexicano, necesario y noble, pues no conoce colores partidistas, ya que fue apoyado por la y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios.

Con la emisión de la ley, dijo, se busca solventar una grave laguna jurídica que flagela a las personas desplazadas. Este ordenamiento, añadió, “nos ayuda a cumplir las obligaciones asumidas en el plano internacional, reduciendo la vulnerabilidad que enfrentan las personas que por diversas razones se han visto orilladas a abandonar su hogar, patrimonio y normalidad”.

Hasta hoy, afirmó, el marco jurídico ha tolerado situaciones que arrebatan a las personas de su entorno, han incurrido en omisiones que se traducen en negar los derechos de quienes se han visto desplazados y han fallado en su obligación de proteger a la ciudadanía, generando violaciones sistémicas a los derechos humanos.

El desplazamiento forzado, subrayó, es un fenómeno que ha cobrado importancia por su magnitud, ya que ha dejado en la indefensión a un número alarmante y creciente de personas.

La nueva ley, dijo, reconoce las múltiples opciones que lo generan, como conflictos armados, violencia familiar, discriminación, xenofobia, intolerancia religiosa, situaciones de violencia cotidiana, desastres naturales o emergencias sanitarias.

Destacó que se busca prevenir y sancionar los delitos que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de reponer la paz y la tranquilidad que dejaron; y generar soluciones duraderas, que van desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantía de no repetición.

No podemos postergar ni seguir atendiendo este fenómeno por la vía del cumplimiento de atinadas y, por su naturaleza, reaccionarias recomendaciones de las y los ombudsman locales y nacional, afirmó.

Destacó que es momento de contar con datos, indicadores, estrategias y soluciones para este fenómeno. Con la aprobación de esta ley, acercaremos a México a la paz, basada en la tolerancia y el derecho que con tanta urgencia necesitamos todos.