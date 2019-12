Diputados avalan hasta 32 años de cárcel por herir a mujeres 

Cd. de México, México.-Pese al intento de Morena de reducir las penas por lesiones a mujeres, la Cámara de Diputados aprobó sanciones de entre 10 y 32 años de prisión por este delito.



El diputado del Partido Verde, Arturo Escobar, suscribió una reserva a la iniciativa para reformar el Código Penal que tenía como objetivo disminuir a un tercio la pena de prisión propuesta en contra de los agresores que dejan huellas materiales.





La propuesta reducía de entre 3 y 15 años la pena mínima, en tanto que el dictamen establece sanciones de entre 10 y 15 años.



Al argumentar la reserva, el diputado de Morena, Rubén Cayetano, señaló que la pena establecida era desproporcionada, ya que cualquier agresor que dejara la marca de una cachetada o le rompiera los dedos a una mujer podría ser condenado a 10 años, lo que le valió que diputadas de su bancada le gritaran "¡el golpeador eres tú!".

#ÚltimaHora Por unanimidad, aprobamos introducir en el Código Penal Federal el delito de lesiones en razón de género. Pasa al @senadomexicano. pic.twitter.com/bkKArJJzuH — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 5, 2019





"Las lesiones, según las modalidades, no pueden llegar a este tan alto grado de penalidad por una bofetada que dejara marcha, o por haberle roto el dedo, hablamos de la pena mínima", indicó.



"Tenemos que normarlo, tenemos que regularlo y no excedernos, porque es muy grande la indignación, es mucha la indignación que tenemos, pero la indignación no puede arribar a la desproporcionalidad jurídica, a la desproporcionalidad legal y hasta de carácter constitucional", agregó.



Luego de las críticas de legisladoras y del resto de las fracciones parlamentarias, el diputado del PVEM, Arturo Escobar, reconoció que su partido nunca tuvo la intención de modificar el dictamen que fue aprobado por consenso en comisiones y que fueron diputados de Morena quienes le pidieron promover la reserva.

El dip. Santiago González Soto, de @DiputadosPTLXIV, invitó a votar en contra de la reserva del PVEM. Sostuvo que no se debe reducir la pena contra los agresores de mujeres porque la violencia en contra de ellas va en aumento. https://t.co/gNekYg494S — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 5, 2019



"Mi grupo parlamentario y un servidor jamás tuvimos ninguna intención de modificar el dictamen, simplemente se nos acercaron diputados de los grupos mayoritarios donde nos pedían la modificación, si cinco años son pocos, vayámonos a 10, yo retiro mi reserva, nuestra única intención es que el dictamen no se devolviera", señaló.



Escobar incluso pidió a la fracción mayoritaria explicar con mayor claridad cuál era su intención al impulsar la reserva.



Trascendió que fue el diputado de Morena, Pablo Gómez, quien promovió ésta, por considerar que 10 años como pena mínima era desproporcionada.



Tras el anuncio de Escobar, Rubén Cayetano se retractó de los dicho en tribuna.



"Si el promovente retira su reserva, yo también retiro mis argumentos", expresó.



Finalmente, el dictamen que adiciona el capítulo I BIS "Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género" y los artículos 301 Bis y 301 Ter al Código Penal Federal fue aprobado en sus términos en lo general y en lo particular por unanimidad, con 317 votos a favor.



El dictamen que fue enviado al Senado, establece que a quien infiera alteración en la salud o daño producido por causa externa que deje huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, se le impondrán de 10 a 15 años de prisión.



Si entre el agresor y la víctima, agrega, existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, laboral o cualquiera que implique subordinación, la pena aumentará de 15 a 20 años de cárcel.



Más aún, las penas de prisión previstas aumentarán en dos tercios cuando la alteración o daño resulte en enfermedad incurable, en la inutilización o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica o ponga el riesgo la vida de la mujer.