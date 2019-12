Diputados avalan sanción por violencia política de género 

Cd. de México, México.-La Cámara de Diputados aprobó en comisiones reformas legales para sancionar a los partidos políticos que cometan la violencia política de género, con la reducción de prerrogativas y el uso de sus tiempos de Estado.



En las comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación y Población se aprobó por unanimidad el dictamen que busca erradicar las diversas formas de violencia hacia mujeres que participan en política como candidatas, funcionarias, Alcaldesas o legisladoras.

El dictamen modifica 49 artículos en las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y General en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la República y Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de Violencia Política y Paridad de Género.El dictamen se registrará ante la Mesa Directiva de la Cámara, a fin de que sea agendado para su discusión ante el Pleno.En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén sanciones, según la gravedad de la falta de violencia política de género, de hasta la reducción del 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la resolución.

Cuando la agresión política sea mediante la prerrogativa de radio y televisión, es decir a través de spots, además de la suspensión del material denunciado, se reparará el daño con el otorgamiento del "tiempo" del partido político infractor en favor de la persona afectada y se ordenará ofrecer disculpa pública.



La Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé la definición de violencia política en razón de género y se señala como agravante al catálogo de delitos existentes.



En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reconoce a la "severidad política" como una modalidad de agresión hacia esta población y se incluye al Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.



Se prevé que el INE tenga la atribución de promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres.



En tanto, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se incluyen diversos preceptos para implementar el lenguaje inclusivo.

Fuertes sanciones consideran los diputados contra los partidos políticos que no cumplan con la paridad de género. | Reforma



Se incorpora también el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección o de mando en el INE y los organismos públicos locales.



Se establecen los criterios de no discriminación, a fin de armonizar la definición con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.



Se establece que el principio de paridad debe observarse en la integración de las plantillas de elección para los ayuntamientos de los municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México.



También, se prevé que entre los fines del INE está la promoción y respeto a los derechos humanos de las mujeres en lo político y electoral.



Se faculta al Consejo General del instituto para vigilar y velar por la aplicación de las disposiciones en materia electoral y se apliquen con perspectiva de género.



La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE tendrá la obligación de realizar campañas de información para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres, dirigido a todo el personal del INE y órganos locales.



En el dictamen se establece como una obligación el principio de paridad de género en las candidaturas a diputaciones locales y federales y senadurías, en la integración de las planillas de los ayuntamientos y se facultad al INE para que rechace el registro de quienes no cumplan.



Por otro parte, en la Ley General de Partidos Políticos se reconoce la igualdad sustantiva del principio de paridad, el impulso del liderazgo político de las mujeres y se prevé la implementación de la prevención, atención y sanción de violencia en razón de género.



El dictamen prevé una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política en Razón de Género, así como la instalación de comisiones especiales en la materia.



Respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la reforma establece que el Tribunal Electoral y sus salas regionales deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género.



En la reunión se aprobó una reserva presentada por la diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena), al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir el término "psicológicos" y la frase "cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres", entre las manifestaciones de violencia política en razón de género.



Asimismo, se avaló la reforma propuesta al artículo 463 Bis, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Carmen Julia Prudencio González (MC), a fin de eliminar sus tres primeros incisos, que señalan que las autoridades electorales locales y federales podrán imponer determinadas medidas cautelares, en virtud de que esa facultad es del Ministerio Público, no del INE.