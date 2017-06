Diputados con todo contra Quirino y un Plan Estatal

Culiacán, Sinaloa.- De las 129 metas que tiene el Plan de Desarrollo Estatal, solo cinco de ellas son dedicadas a la seguridad, lo que representa el 5 por ciento del total de los puntos que presentó el pasado jueves el mandatario estatal.

Roberto Cruz Castro mencionó que en materia de seguridad son una burla, porque en sí no son metas concretas, ya que sólo tratan puntos superfluos que no son concretos.

"Dónde están las metas fehacientes, no en la percepción, sino en los policías más capacitados y pagados, dónde están las metas tangibles", señaló el panista.

No se puede permitir porque desde hace un tiempo que es gobernador y es inconcebible que a estas alturas no cuente con metas precisas en materia de seguridad para el estado.

Jesús Rendón recalcó que la planeación de desarrollo debe ser el documento para dar solución a la problemática social.

"Nuestro estado sigue en situación crítica, el no reconocimiento de estos problemas sitúa al estado en estado de vulnerabilidad", señaló el diputado de Morena.

Estos son los cinco puntos en material de seguridad. Imagen: EL DEBATE

ESTRATEGIAS

Mencionó que las estrategias y líneas de acción no concuerdan con la realidad y lo que tiene que ser destacado, entre muchas cosas, es que Sinaloa se encuentra entre los 10 estados con mayor incidencia a nivel nacional. No se señala la meta de reclutamiento permanente, línea que debería ser incluida en el plan de desarrollo y no está, enfatizó el joven diputado.

También dijo esperar que el documento no sea un escrito de buenas intenciones, porque la seguridad no es materia fácil.

A su vez, Irma Tirado Sandoval, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), defendió el proyecto señalado al decir que el plan cuenta con las metas que llevarán al estado al desarrollo.

"Me parece que las y los diputados tenemos que hacerlo, pero de manera responsable, con rigor técnico, tomando distancia de las posturas tremendistas que nada abonan, que poco sirven para elevar la calidad política", aseveró la priista.

Y continuó diciendo que el plan estatal apunta en la dirección adecuada porque establece la pertinencia de seguir impulsando la construcción de los ejes carreteros interestatales.

Efrén Lerma Herrera, diputado del PRD, recordó que él presentó una iniciativa para que el mandatario tenga la obligación de presentar ante el Congreso el plan estatal y desde aquí se pueda modificar.