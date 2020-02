Diputados de Morena rechazan eliminar "puentes"

CDMX.- La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fines de semana largos ya generó consenso entre diputados de Morena, pero para rechazarla y defender al turismo nacional.

El presidente de la Comisión de Turismo, Luis Javier Alegre Salazar, advirtió que en el sector hay preocupación por el impacto de quitar "los puentes", especialmente en el turismo interno del País.

Dijo que no hay una entidad federativa que no tenga actividad turística en esos días y que no se vaya a ver afectada por la propuesta presidencial.

De la fracción de Morena, Alegre Salazar recordó que el sector turístico emplea de manera directa a más de 4 millones de mexicanas y de forma indirecta a más de 10 millones.

Es una industria que le da empleo a dos sectores vulnerables de nuestro país: los jóvenes y las mujeres

señaló en una reunión de la Comisión de Turismo.

Otros seis diputados de Morena, tres del PAN, uno del PES y otro del PT también se manifestaron en contra de la propuesta del Presidente por el daño que puede causar en sus respectivas localidades.

La morenista Abelina López Rodríguez señaló que quitar los puentes largos perjudicaría a estados como Guerrero, donde el turismo representa el 76 por ciento de su actividad económica.

Nosotros vivimos del turismo, no podré avalar lo que afectará al estado

adelantó ante la posibilidad de una reforma legal para eliminar los fines de semana largos.

Del mismo partido, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera dijo que el Presidente acierta en el diagnóstico de recuperación de una conciencia cívica, pero consideró que cancelar los fines de semana largos no sería el mejor camino para solucionar ese problema.

Pidió retomar y discutir a fondo la propuesta, antes de que se pueda votar en el Pleno.

Esteban Barajas Barajas, también de Morena, dijo que con los fines de semana largos se beneficia al sector turístico, pero es importante rescatar los días cívicos.

El Presidente ha dicho que con estas medidas el sector no se verá afectado, a mí me gustaría que esperáramos y demos tiempo para ver qué alternativas van a ofrecer

La diputada Julieta García Zepeda, de Morena, señaló que se debe discutir la propuesta, pero con la firme defensa de que no se quiten los puentes.

"Nosotros representamos al sector turístico y, en mi posición de Michoacán, estamos a favor de que se sigan dando estos días", advirtió.

Guadalupe Ramos Sotelo se negó a que se quiten los puentes, ya que las comunidades esperan esos días para tener la oportunidad de vender más y recibir a la gente en sus distritos.

Lizeth Amayrani Guerra Méndez, también del grupo mayoritario, dijo estar en contra de que se quiten los puentes, pero sí a favor del diálogo.

"Necesitamos hablar de este tema que es fundamental porque nosotros estamos a favor del turismo".

Clementina Marta Dekker Gómez, diputada del PT, indicó que es importante rescatar los días históricos, pero eliminar los puentes significa una afectación fuerte a la derrama económica del País y en el sector turístico.

"Yo invito a que se abra esta mesa de análisis y debate de construir una propuesta desde esta comisión, ya que no podemos desatender esta parte", convocó.

La diputada de Encuentro Social Olga Patricia Sosa Ruiz se pronunció en contra de que los puentes sean eliminados porque, dijo, es evidente cómo repunta el turismo en estos fines de semana largos.