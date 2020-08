Diputados de Morena solicitan que Francisco Domínguez se separe del Gobierno de Querétaro

Ciudad de México.-Un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente lograron los legisladores de la bancada de Morena, en el cual consiste en un exhorto al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a solicitar licencia para separarse de su cargo en tanto concluyan las investigaciones por actos de corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, debido a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles actos de corrupción y soborno que lo implican para la aprobación de la reforma energética.

Los legisladores Beatriz Robles Gutiérrez y Jorge Luis Montes Nieves pideron a la FGR para que, en el ámbito de sus atribuciones, aclare los casos de corrupción y sobornos en los que pueden estar implicados diversos gobernadores, exfuncionarios y exlegisladores para la aprobación de las reformas estructurales, entre ellas, la energética.

A través de un comunicado, Robles Gutiérrez y Montes Nieves indicaron que este llamado responde a diferentes actos en los que el nombre del gobernador de Querétaro se ve involucrado, como la denuncia presentada por Sergio Hugo Bustamante Figueroa, en torno a una empresa que llevó a cabo actividades financieras ilegales y en donde el denunciante declaró que parte del edificio y de los recursos de la transacción se la habían entregado a Francisco Domínguez Servién para su campaña de 2015.

Asimismo, el video que circuló en redes sociales el lunes 17 de agosto, en el que se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo, ex asesor en el Senado de la República y hasta ese mismo día secretario particular del actual gobernador de Querétaro, y a Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario técnico en el Senado de la República, recibiendo maletas de dinero de un presunto ex directivo de Pemex, como parte del soborno para la aprobación de las reformas energéticas.

En ese tenor, los diputados por Querétaro señalaron que, desde hace varios días, ciudadanos, distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil del estado, han insistido en la necesidad de que el gobernador Francisco Domínguez Servién debe separarse de su encargo y responda a los señalamientos como ciudadano apegados a derecho.

Por lo que hicieron un exhorto respetuoso al gobernador de Querétaro, para que solicite licencia a su encargo para que se lleven a cabo las investigaciones apegados a la legalidad por parte de la FGR, por posibles actos de corrupción y soborno que lo implican para la aprobación de las reformas estructurales, y con ello, se garantice la imparcialidad de las mismas.

Francisco Domínguez Servién fue acusado en la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que recibió presuntos sobornos como senador para la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante los medios de comunicación, el mandatario de Querétaro ha dicho: "Por mi parte no tengo nada que temer, no tengo nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya, son una infamia por varias razones”, aseveró.

