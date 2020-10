Diputados de Oposición revientan sesión y frenan desaparición de fideicomisos

Ciudad de México.-La noche de este jueves, los legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC se ausentaron del recinto de San Lázaro, para no votar en lo general el dictamen de la extinción de los 109 fideicomisos que aprobó la mayoría de Morena y sus aliados, por lo que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declaró la falta de quórum para realizar la votación en lo general de la reforma, que busca el Gobierno Federal obtener cerca de los 70 millones de pesos.

El dictamen no fue aprobado debido a que solamente se emitieron 119 votos a favor y 27 en contra, además de 13 abstenciones, que en total solamente se contaba con la asistencia de 233 legisladores presentes en el recinto.

Los legisladores de Oposición buscan frenar la eliminación de los fideicomisos y dejaron solo el salón de plenos, a lo que se sumaron a este movimiento varios legisladores del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, en el cual se menciona que solamente se quedaron en el interior 239 diputados.

A esto se añade votaron en contra la diputada de Morena Rocío Barrera que está en contra de la desaparición del fideicomiso relacionado con la protección de defensores de derechos humanos y periodistas; la diputada morenista Laura Imelda Pérez se abstuvo de votar y nueve diputados del PRI y PAN votaron en contra.

En la ronda de posicionamientos, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) señaló que votará a favor de la reforma porque desaparece figuras ajenas a la transparencia que enriquecieron a la élite del poder. Se trata, dijo, de 70 mil millones de pesos que, en su enorme mayoría irán a sus destinatarios, porque se adopta otra figura que asegura que los recibirán sin intermediarios.

La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) dijo que continúa la tónica de opacidad sobre los recursos que se espera recuperar con la extinción de 109 fideicomisos. Cuestionó si el dinero servirá para enfrentar los daños económicos del COVID-19 o para financiar las obras y programas del presidente, ya que afecta al campo, a jóvenes y a defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.

Del PRI, el diputado Fernando Galindo Favela estimó que las reformas no servirán para garantizar la compra, distribución y aplicación de la vacuna del COVID-19, debido a que se gastarán los recursos este año para compensar la falta de ingresos por la mala planeación. Se generará lo que supuestamente quieren evitar: la discrecionalidad y opacidad, afirmó.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya sostuvo que no se respaldará en sus términos el dictamen, debido a que no se analizó cada fideicomiso y no se siguió la ruta adecuada; presenta una argumentación pobre, endeble, superficial y se entrampó en la generalización que imposibilitó conocer cada caso sin exponer las razones.

De MC, la diputada Fabiola Loya Hernández aseguró que con el dictamen se pretende desviar más de 68 mil millones de pesos de forma opaca, y se terminará de sepultar al campo. “No es cuestión de números, sino de periodistas y defensores de derechos humanos, deportistas, damnificados por desastres naturales, víctimas de delitos, académicos e investigadores”.zó el quórum para continuar con la votación en lo general del dictamen que reforma diversas disposiciones de distintas leyes en materia de fideicomisos, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, levantó la sesión y citó para el martes 6 de octubre.

Por Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez reiteró que la reforma crea una nueva forma de administración que desmonta la manera de ejecutar el presupuesto, que operaba bajo un Estado corrupto, ya que mediante los fideicomisos se repartían los fondos y se quitaban responsabilidades frente a la ciudadanía.

En virtud de que no se alcanzó el quórum para continuar con la votación en lo general del dictamen que reforma diversas disposiciones de distintas leyes en materia de fideicomisos, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, levantó la sesión y citó para el martes 6 de octubre.