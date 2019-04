Diputados de Sinaloa chocan por memorándum de AMLO

Sinaloa.- Después de que el diputado morenista Horacio Lora tomara la tribuna para pronunciarse a favor del memorándum firmado por el presidente de la República para dejar sin efecto la reforma educativa, en el Congreso local se desató una discusión más entre los legisladores.

Mientras que los diputados del PRI y del PAN reaccionaron en contra de tal memorándum por señalarlo de inconstitucional, los morenistas defendieron a AMLO, acusando al viejo Gobierno de desamparar al gremio magisterial, modificando sus condiciones laborales a unas pésimas.

La discusión

“Ustedes vienen aquí a defender sin argumentos. Todo mundo sabe el memorándum es anticonstitucional, lo que pasa es que quieren defender a su presidente”, afirmó el panista Jorge Iván Villalobos.

Desde desacreditaciones políticas y de gobierno, hasta acusaciones personales, fueron los pronunciamientos de los legisladores en la tribuna, mientras que las risas y las burlas se escuchaban entre los legisladores y los asistentes en el pleno.

“De una vez entiendan que, les guste o no, Morena es el Gobierno que está en turno, así que, por último, empiecen a comportarse como gente buena, no sean hipócritas, no sean malvados”, dijo José Antonio Crespo, diputado de Morena.

“No podemos jugar con la Constitución porque es un riesgo enorme y no nos justifiquemos por la corrupción”, afirmó la priista Gloria Himelda Félix.

Dijo que AMLO no cuenta con sustento jurídico para mandar a las secretarías, liberar a los maestros presos, asumir el manejo de la nómina y regresar plazas a los que fueron despedidos, y señaló que es responsabilidad del Legislativo establecer los lineamientos del nuevo sistema educativo.

“Este memorándum no sustituye la Cámara Alta ni la Baja, es una medida de justicia para los presos políticos. Necesitamos que los maestros no sean obligados a evaluarse”, manifestó el morenista Apolinar García.

Por último, la presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez, manifestó que el memorándum es un mensaje político que invita al diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Poder Legislativo.

Memorándum

El pasado 16 de abril, Andrés Manuel López Obrador firmó un documento para dictar a su gabinete una serie de acciones que implican modificar el sistema educativo y magisterial, debido a la falta de negociación de la Cámara de Diputados con la CNTE.