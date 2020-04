Diputados de Sinaloa difieren sobre donación de partidos

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el gobernador Quirino Ordaz hiciera un llamado a los partidos políticos para que destinaran el 50 por ciento de sus prerrogativas para apoyos de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, diputados locales se pronunciaron a favor de la propuesta; sin embargo, señalaron que la intención es legalmente imposible y que los recursos también deberían destinarse a las familias vulnerables y de escasos recursos.

El legislador del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, avaló la propuesta del mandatario estatal, al resaltar que en estos tiempos de contingencia es necesario que los actores políticos se muestren solidarios con la ciudadanía que se ha visto afectada por la falta de ingresos y cierre de comercios.

Difiere

Sin embargo, el legislador del PAN, Jorge Iván Villalobos Seáñez, manifestó que aunque la intención de Ordaz Coppel es buena, no se debe ignorar que el destinar las prerrogativas a cuestiones no estipuladas por ley es motivo de una medida sancionadora por el Instituto Nacional Electoral al momento de fiscalizar los recursos que ejercen los partidos.

Que los recursos también se destinen a familias en crisis

También a favor de la propuesta del gobernador, el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo manifestó que los recursos obtenidos de la donación de las prerrogativas de los partidos políticos deben dirigirse no solo a los microempresarios, sino también a aquellas familias que se han quedado sin empleo y no cuentan con la manera de adquirir alimentos básicos para sobrevivir a la cuarentena.

Dijo que las microempresas de alguna forma tienen mayor posibilidad de superar la crisis, pues aunque las ventas han disminuido, todavía existe cierta movilidad de comercio debido a la solidaridad de los ciudadanos que, aun estando en casa, hacen compras para apoyar a la economía local.

Además, el legislador comentó que el llamado también debería dirigirse a los funcionarios de altos mandos y al resto de los legisladores para que donen sus sueldos en apoyo a ambas causas.

“Los partidos y los políticos debemos ponernos la camisa y dar el dinero del pueblo. Pero vamos más allá de los partidos, también pedirle a los políticos que pongan el ejemplo de donar nuestros sueldos, al menos el 50 por ciento”, dijo.

¿Partidos deben donar sus recursos?

“Una propuesta atinada; es momento de caminar juntos” Sergio Jacobo Gutiérrez, Coordinador de diputados locales PRI

“Esta propuesta se da en el marco de la emergencia sanitaria y también económica, en la cual es indispensable la solidaridad de todos los actores políticos y económicos de nuestro estado. Es un momento en que todos tenemos que caminar juntos y tenemos que aportar de la mejor manera en esta contingencia sanitaria. Que los partidos políticos donen sus prerrogativas, una medida muy bienvenida y nosotros la respaldamos absolutamente, más aún por el objetivo de apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas de Sinaloa, que son las que están recibiendo el impacto económico de la pandemia y de esta manera pudieran sobrevivir. Estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta”.

“Es ilegal, ya hubo un antecedente en el sismo del 2017” Jorge Iván Villalobos, Coordinador de diputados locales PAN

“Es necesario que cerremos filas, pero no es la solución porque es ilegal. Ya hubo un antecedente previo por parte de Morena, que al destinar su presupuesto a afectados del sismo del 2017, fue multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con más de 100 millones. Creo que si se va a convocar a tomar acciones de este tipo, se tiene que hacer bajo el margen de la legalidad, emitiendo un decreto y modificando las leyes para que los partidos no se vean afectados en la proximidad. Además, el llamado del Gobierno federal siempre ha sido a no politizar las acciones que se emprendan ante el coronavirus, y esta medida propuesta por el gobernador promueve este objetivo”.