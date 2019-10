Diputados de Sinaloa, insatisfechos con las solventaciones de entes de la ASE

Sinaloa.- Al considerar la información presentada por la ASE sobre el estado que guardan las solventaciones de los recursos observados correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, la Comisión de Fiscalización del Congreso local decidió citar a reunión a la auditora superior del estado Emma Guadalupe Félix Rivera.

Durante una reunión sostenida ayer, los diputados integrantes de esta Comisión opinaron que el informe de la ASE está incompleto y no detalla los rubros que fueron solventados, tampoco prevé estrategias de recuperación de los recursos probablemente perdidos.

Por ello, los legisladores se mostraron insatisfechos con la información presentada por la ASE y dijeron que necesitan una mayor atención y aclaración por parte de la titular del órgano fiscalizador.

No hay nada claro

Durante su intervención, Jorge Iván Villalobos, diputado del PAN, opinó que el informe no presenta alguna diferencia de lo que fue presentado el pasado mes de julio. Además, dijo que se necesita evaluar el desempeño de la ASE y determinar la responsabilidad de quienes no aclararon sobre el ejercicio de los recursos; sin embargo, tal intención no es posible por la falta de información que persiste en el documento, pues no se detalla sobre los criterios que la ASE tomó en cuenta para aceptar una solventación y tampoco se dice qué parte del recursos fue el aclarado.

“El informe es muy genérico, es interpretación de lo que ya se ha venido presentado; no se establece a detalle sobre las solventaciones, no hay una individualización por ente público fiscalizado y únicamente hace alusión sobre recomendaciones atendidas en general”, dijo.

El diputado propuso llamar a comparecer a la titular de la ASE, recomendación que fue respaldada por el resto de los diputados.

Por su parte, Marco César Almaral, legislador del PT, consideró que el porcentaje de no solventación es muy alto, por lo que los entes se vieron flojos al no presentar la información requerida, aun cuando tuvieron largo tiempo para hacerlo.

“Nos falta información sólida a detalle por parte de Auditoría. Esta comisión requiere esa información de lo solventado. Como la ASE sigue vinculada a nosotros, tenemos la facultad de solicitar la propia comparecencia de la titular”, mencionó.

Fechas

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, informó que la reunión de trabajo con Emma Félix será antes de celebrarse la comparecencia ante el pleno legislativo; es decir, entre los días 20 al 30 de noviembre.

La diputada del PRI Ana Cecilia Moreno manifestó estar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que estuvo de acuerdo con la propuesta de reunión con la auditora.